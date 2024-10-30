半價車票抽獎也出現「彭家軍」　高鐵：電腦亂數隨機抽出

▲高鐵半價車票抽獎中獎名單也出現類似帳號和mail。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

雲端發票抽獎爭議延燒，網友不但搜查出財政部「稅務突擊隊」抽獎活動出現大批「彭家軍」，名字、Email相似度高，高鐵抽獎活動也被查出彭家軍足跡，第一周狂抽中7個。對此，高鐵公司表示，抽獎以電腦亂數隨機抽獎，有律師見證，並以電腦程式排除完全相同mail。

財政部舉辦「稅務突擊隊」抽獎，有網友翻出中獎名單，發現社會組獲「超商200元禮券」中獎50人名單中，姓彭者佔了15人，比例高達30%，若按Email分類，發現「彭家軍」愛用victorpeng、Denise、Lync.h、NimsNad等帳號，僅帳號出現小變化。不僅財政部抽獎出現「彭家軍」，網友也發現高鐵抽獎活動也出現「好多mail是victorpeng中獎」。

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對此，台灣高鐵公司說明，「高鐵旅行百百派 – 高鐵半價券週週抽」活動於2022年舉辦，獎項為半價乘車票兌換券一張，每周抽出100名，共600名，為鼓勵民眾參與，活動並未限制重複參加，但每人每周以中獎乙次為限。

高鐵公司表示，該抽獎活動以電腦亂數隨機抽獎，並有律師全程見證，另為符合每人每周中獎乙次之活動規則，抽獎名單會事先以電腦程式排除完全相同之email。