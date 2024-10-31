【廣編】UNI Station亮相2024台灣設計展：產業預備式引領臺南設計新風貌

圖、文／統一企業提供

2024台灣設計展大專院校響應活動隆重登場，主題聚焦「產業預備式」的創新合作模式，旨在將設計教育與產業實務無縫結合，為未來城市設計培育創意人才。本次活動邀請來自台南各地的設計系學生與業界專業人士攜手合作，深入探訪臺南這座歷史悠久的文化名城，汲取當地的豐富人文與工藝，創作出兼具實用性與美學的城市街道家具與公共空間設計，為城市注入新生機。

在眾多作品中，UNI water的創意裝置藝術「UNI Station」成為一大亮點。這款裝置以候車亭為主體設計，為來往遊客提供短暫停留、休憩和沉思的空間，使人們能在城市的節奏中稍作停歇，享受片刻寧靜。

UNI Station的設計靈感來自UNI water獨特的六角透明瓶身，如水晶般純淨無暇，傳遞出水的純粹之美。整體設計採用色彩漸層的瓶身排列，以多元色彩來演繹人生的多樣性和每個人獨特的風格主張，完美詮釋UNI water的品牌標語「人生而獨特」（Everyone is born to be unique!）。透過這款簡約時尚的裝置藝術，UNI water成功將「喝水」這一日常行為轉變為一種自我風格的表現，讓人們在公共空間中也能感受到品牌所傳遞的生活美學。

為了增進活動的互動性，展覽期間特別策劃了「設計接力：打卡府城創意之旅」。參觀者可前往藍晒圖園區，與展覽作品合影，並上傳至Instagram或Facebook的限時動態，標註「坐看」，使用Hashtags：#Viewpoints #坐看 #2024台灣設計展。動態保持公開24小時，即有機會參加抽獎，贏取精美禮品。

展覽地點：藍晒圖文創園區

展覽期間：113/10/26-11/10

策展團隊：聖霖創意國際有限公司

UNI Station 創作團隊：聖霖創意國際有限公司