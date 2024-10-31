清大女學霸騎車遭撞飛！腦出血「智商退化僅剩81」　判賠281萬

▲賴男駕駛小客車猛撞女騎士，導致清大女研究生重傷、智力退化，新竹地院判賠281萬餘元。（圖／資料照）



記者吳佩蓁／新竹報導

清華大學一名陳姓女研究生，騎乘機車行經林森路口時，遭駕駛小客車的賴姓男子猛烈撞擊，當場噴飛倒地，事故造成她頭部重創、腰椎骨折，原本是高材生的陳女因而智力退化，整體認知功能變成中下程度，終身僅能從事輕便工作，憤而向肇事駕駛求償784萬元。新竹地院審理後，判決賴男應賠償281萬餘元，可上訴。

判決指出，2021年6月14日下午1時45許，陳女騎乘機車行經林森路，欲變換至內側車道停等待轉至林森路221巷時，突遭同向後方駕駛租賃小客車的賴男猛力撞擊，當場被撞飛後倒地，造成陳女重傷，受有右側硬腦膜下出血、廣泛蜘蛛網膜腔出血、腰椎第4、5節側突骨折、顱內出血、尿崩症等傷害。

陳女腦傷部分經治療後，WAIS測驗分數全量表智商僅為81分，與同年齡者相比，知覺推理能力落在中等程度，語文理解、工作記憶、處理速度能力落在中下程度，存有記憶力問題，整體認知功能屬於中下程度，有明顯記憶問題與憂鬱情緒，身心嚴重受創。

陳女主張賴男應負全責，且她因車禍智力退化，身體勞動能力也明顯降低，終身僅能從事輕便工作，因而向賴求償醫療費、看護費、勞動能力減損、精神慰撫金等，總計784萬3122元。

法官審理認為，肇事地點為無號誌之交叉路口，賴男本應注意車前狀況、減速慢行，且當時天氣晴朗、路面乾燥無障礙物、視距良好，並無不能注意之情形，確有過失；但陳女違反應距交叉路口30公尺前顯示方向燈光，換入內側車道待轉之規定，應負擔30％過失肇責，判決賴男應賠償281萬9809元，可上訴。