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改由中央宣布放颱風假？議員籲赴行政院會提議　蔣萬安點頭：會評估

▲▼ 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

康芮強颱進逼，氣象署30日下午5時30分宣布，全台各地及澎湖列入陸上警戒，基北北桃預計今晚8時宣布明天是否放假。由於放不放颱風假常讓地方首長傷透腦筋，國民黨台北市議員徐弘庭建議，台北市長蔣萬安可到行政院會提出，由中央氣象署直接宣布放假與否；蔣萬安也不斷點頭表達「會來評估」。

蔣萬安30日下午赴台北市議會報告114年度施政計畫、114年度總預算案、113年度追加（減）預算案。徐弘庭表示，很多議員詢問31日放不放颱風假的議題，坦白說這問題交給蔣萬安回答，實在是有點莫名其妙，現在都是依據「天然災害停止上班上課作業標準」等科學標準，按照雨量、風力標準決定是否停班停課，唯一差異就是有所謂「生活圈」。

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-徐弘庭 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員徐弘庭 。（圖／記者黃克翔攝）

徐弘庭提及，這些標準都是由中央氣象署給予，卻要藉由地方縣市首長的嘴巴來宣布放不放假、幾點放假，例如稍早台中市長盧秀燕說晚上10時決定，結果臉書被網友灌爆喊「拜託早點宣布」，但放不放颱風假這件事情，全部都是科學數據，所以應該「去政治化」，建議在行政院會時向中央討論，將天然災害停止上班上課標準改由「科學單位宣布」即可。

徐弘庭進一步說明，下次行政院會，是不是乾脆領銜來做，由各縣市政府調整「生活圈」定義後，「直接交由氣象署直接宣布」，省得每次颱風來，一堆網友要跑到市長臉書留言，部分人想放假、部分人在哀嚎，兩邊打來打去也是莫名其妙，建議就將颱風假「去政治化」到行政院會提報。

而蔣萬安一邊聽徐弘庭的意見，也一邊不斷點頭，回應「好，我們會來評估。」

會後，針對徐弘庭建議去行政院會提出，未來停班停課由氣象署直接宣布，是否確定去院會提出？以及是否覺得由地方首長決定放不放颱風假，真的有點為難？蔣萬安說，「這個我們會再來研究，也會跟其他各縣市來討論」。

媒體追問，每次颱風天被喊「最帥市長」壓力是不是有點大？蔣萬安認為，就是根據相關數據跟氣象預報資料做判斷，所以只要達到停班停課的標準，當然就會宣布。媒體再問，這次會不會再「帥」一次？蔣萬安回應，氣象署晚上7時會有最新預報，提供最新風勢雨量數據，基北北桃4市會共同討論做判斷，一起取得共識來宣布。

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