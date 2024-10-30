馬斯克重磅預言！川普當選下重手　恐經濟混亂、股市大跌

▲馬斯克透露，川普新政府上任之後將會大幅減支，迎來經濟陣痛期，「這必然會帶來一些短暫困難，但這將確保長期繁榮」。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）公開力挺共和黨總統候選人川普，但他也拋出「重磅預言」，宣稱一旦川普當選，將會出現短暫經濟混亂、股市大跌等狀況，會有一段苦日子要過，但這將只會是短期陣痛，且這在未來是值得的。

WSJ、MarketWatch等報導，川普的經濟政策包括一連串減稅與關稅提議，數十名經濟學家推估這將讓聯邦赤字增加，通膨將會再度升溫。就在29日，馬斯克在「電話市民大會」會議上透露，川普若當選，新政府上任之後將會大幅削減聯邦預算、實施緊縮政策，接連而來的會是經濟陣痛期，「這必然會帶來一些短暫困難，但這將確保長期繁榮」。

馬斯克也在社群平台X認同一名支持者的說法，也就是川普經濟政策可能引發經濟初期嚴重過度反應、市場暴跌，接著才會回到穩健基礎上。

不過金融專欄作家艾倫茲（Brett Arends）認為，政治人物及其競選陣營承諾緊縮、大幅削減預算、預告經濟過度反應、股市暴跌並非常見情況，這通常只會發生在危機時刻，需要非常手段，而馬斯克的政策議程就像是在健康無病的情況下安排高劑量化療。

艾倫茲指出，馬斯克認為聯邦債務飆升危機有必要採取上述這些措施，但他並未提及減稅政策。依據聯邦預算問責委員會，川普提出的減稅將會推升美國債務，其程度大約是賀錦麗陣營的2倍。馬斯克曾說，就算通膨率已降至2.4%，但仍需要削減聯邦支出來降低通膨。華爾街經濟學家警告，川普的減稅與關稅政策將比賀錦麗陣營的提議更加推高通膨。

艾倫茲說明，美國聯邦預算有多達三分之二用在社會安全、醫療保險、債務利息等，這並不含醫療補助，今年其他所有（包括醫療補助）總計2.35兆美元，若馬斯克承諾從預算削減至少2兆美元，就表示要刪除幾乎所有其他項目，包括交通、司法、國土安全、農業、食品等，或是刪除社會保障與醫療保險。

艾倫茲也稱，川普與馬斯克都是億萬富豪，馬斯克甚至是世界首富，淨資產估達2700億美元，沒有歷經一般美國人面臨的困難。