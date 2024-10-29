5星座「談遠距離戀愛」容易出事！　小心射手肉體出軌

▲有5星座被點名談遠距離戀愛容易出事，你的另一半上榜了？（示意圖／記者周亭瑋攝）

文／亞提米斯

現代的遠距離戀愛比起古早時期幸福許多，通訊傳播的高度發展，在手機上用視訊會面、聽到對方的聲音都是很簡單的事情，只差沒有辦法肢體的確實接觸，然而現代社會的誘惑也比以往多上許多，很多人禁不起誘惑，遠距離戀愛也就就此產生了問題，有些星座的人就是面對遠距離戀愛的情形時難以抵抗誘惑或是沒辦法面對寂寞，導致兩人間的愛情因此而出問題，哪些星座的人談遠距離戀愛容易出狀況呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

★雙魚座：

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說穿了也就是不甘寂寞，說穿了也就是一定要有愛的感覺，所以不能分開太久。

坦白說雙魚座真的很需要愛，愛情的基本要件就是互相能夠陪伴在身邊，雙魚座很喜歡玩一些浪漫的小遊戲，或許在某些人眼裡頭看起來還挺噁心的，可是這樣的小遊戲往往充滿著甜蜜，如果是長期遠離的話，會讓雙魚座有點苦惱，因為他們沒辦法隨時隨地做他們想做的浪漫貼心小事，有時候就會因此傷春悲秋，憂鬱了起來。

說真的就是不甘寂寞，如果說對於寂寞的忍受度而言，雙魚座的耐受性是非常低的，有些雙魚座可以忍受很糟糕的對象在自己身邊給自己帶來很多的麻煩，卻還是一往情深地持續跟這個對象維持感情關係，因為雙魚座很需要有人陪伴，也許不是要無時無刻緊緊抱在一起，但一個眼神、一個微笑，就能夠讓雙魚座覺得很甜很開心，最好是隨時要就隨時有。

遠距離對很多雙魚座是一種考驗，特別是現代這個社會，這是個誘惑很多的社會，加上工作和生活上總有很多的壓力和不如意，雙魚座很需要有人在身邊陪伴的原因也在此，因為雙魚座本身對於壓力和鬱悶的忍耐力並不高，或該說是脆弱了點，不少雙魚座天生就是水做的，他們需要愛情的活水一直源源不絕，讓他們覺得自己是被愛著的，在自己壓力最大、最覺得難過的時候，只要有最愛的人在自己身邊，就會覺得什麼壓力和難過都能夠一起渡過，但如果要自己面對這樣的壓力，雙魚座也不是沒辦法挺過去，只是問題解決不代表心情就好，壓力過完寂寞卻是纏繞不去，這會讓雙魚座很低潮。

特別像是生病的時候，很多雙魚座最需要的不是醫生，而是情人的陪伴，遠距離對於生病中的雙魚座是種難度特高的考驗，加上愛情裡頭常常會有溝通不良的狀況發生，生病中的雙魚座在面對遠距離的另一半就容易覺得受到打擊，「為什麼對我這麼冷淡？我都生病了為什麼還不能多體諒我？那個人是不是不愛我了呢？」

如果這時有人遞上一杯開水或帶雙魚座去看個醫生，那雙魚座大概很快就會淪陷，遠距離的問題其實也就來自於這個部分：很難耐得住寂寞。





▲獅子座應酬跑趴時常有，容易因此擦出火花。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

★獅子座：

應酬都是免不了的，總也會有些知己出現，少個人在旁邊盯著就容易不小心擦出火花。

獅子座很愛熱鬧，通常朋友也不少，在現在這個很多地方可以去玩去聯誼的地方，跑PA更是許多獅子座很常在做的事情，燈紅酒綠的環境對獅子座有很大的吸引力，跟朋友一起出去玩更是種人生當中的重要樂趣，有了另一半之後的獅子座會比較收斂點，如果另一半也很懂得怎麼去盯著管著獅子座，那麼當然不會發生什麼問題。

可是問題就在於，當天高皇帝遠、鞭長莫及的時候，獅子座當然不見得會變成一隻脫疆的野獅，但是卻也沒辦法獨守空閨太久，不是獅子座很怕寂寞，而是在他們的生活當中，跟朋友相聚跑PA喝酒、認識新朋友就是一種樂趣，這種樂趣其實獅子座並不想被剝奪，交往後當然會因為顧及另一半的想法而比較不出門去湊熱鬧，但如果另一半不在自己身邊，那麼不出門跟好兄弟好姐妹一起去混一下還真的是挺對不起自己的。

獅子座不愛被管，但是自己也知道沒人管是不行的，因為獅子座還滿愛交朋友的，跟聊得來的新朋友就容易很快變成好朋友，如果是外表條件不錯，又很聊得來的異性朋友，那就很容易因為酒精的催化或心癢難耐而做出對不起另一半的事情。

再者，不少獅子座其實都有「一個茶壺不只能配一個杯子」的想法，當沒有人盯著的時候，多放幾個杯子在身邊也不是什麼壞事，只要玩得開心就好，愛情對獅子座來說很重要，火熱的戀情就容易在這種玩得開心的狀況下一觸即發，造成失控的後果。

雖然說獅子座總會告訴別人自己已經有個固定的交往對象，這是很多獅子座會去表明的，但獅子座個性當中有個要不得的成分，那就是就算有固定對象，其他的對象不固定就好了，簡單來說就是獅子座會偷吃，但最重要就是不要讓正在遠距離中的另一半知道就好。

玩玩的始終是玩玩，這點獅子座很清楚，不過在這個口風不緊又凡走過必留下「照片」的時代，要不被踢爆其實也挺難的。總之，少個人管的時候，獅子座通常也管不太住自己。

▲雙子座愛聊天、懂得搞曖昧的個性，容易吸引許多異性。（示意圖／pakutaso）

★雙子座：

近距離都容易出問題了，遠距離可能會沒有問題嗎？

當然以上的論調只適合用在還沒玩夠的雙子座身上，這是一個好奇心很重的星座，對於沒有見過的人事物，都充滿著還滿旺盛的好奇心，常常也有種還沒有玩夠的想法，對於新的人事物都還滿喜歡多多瞭解，不少雙子座還滿愛泡夜店，或是和朋友出去聯誼，找樂子尋刺激的生活對於這類還玩不夠的雙子座來說是很重要的，他們也樂此不疲。

光是跟這樣的雙子座交往，他們就容易因為到處跑、到處玩，而造成愛情方面的一些問題產生，不盡然是雙子座愛捻花惹草招蜂引蝶，而是雙子座往往不太避諱跟這些新的對象有所往來，加上這類的雙子座都很愛瞎聊，別忘了這是一個通訊傳播多麼方便的一個社會，雙子座的手機通訊軟體裡頭，大概多的是朋友，更不用說這些朋友裡頭是否暗藏雙子座的備胎在裡面，而且是怎麼查也查不完。

以往要監控這樣的雙子座，可能只需要查手機電話和簡訊，之後進化到了要查MSN的對話紀錄，然後更進步到了要去查看對方的facebook，現在更進化到要去看看對方手機裡頭的LINE或是WhatsApp，未來如何恐怕還會跟著時代的演進有更多需要「深入瞭解」的部分，雙子座當然都會告訴你這些人「不過就是朋友」，但是未來會不會「還只是朋友」，那就真的很難說了。

近距離就已經這麼足以令某些人神經衰弱，那麼遠距離的狀況下，這樣的雙子座大概已經玩翻了，他們本來就不怎麼喜歡被管，加上想法多變、喜歡刺激又愛玩，跟朋友混在一起談天說地、唱歌喝酒根本是家常便飯，這樣的雙子座通常都是還滿有魅力的，因為敢玩敢開玩笑，常會給人一種無法言喻的吸引力，當然也就容易招來一些對象。

這類玩不夠的雙子座通常也是搞曖昧的高手，出去玩一趟回來大概就會多很多的朋友，如果跟另一半是遠距離的情況，雙子座根本覺得和朋友見面聊天也不是什麼天大的錯，可是通常後果就是曖昧搞不完，搞到連現在這段遠距離的感情都出大問題。

不是每個雙子座談遠距離戀愛都有問題，但你準備和雙子座談遠距離戀愛前還是要先停看聽，這個雙子座究竟是不是真如他們嘴上說的已經玩夠了、想安定下來了呢？





▲小心射手座會肉體出軌。（示意圖／視覺中國）

★射手座：

精神跟肉體可以偶爾分開的情況下，所以身體偶爾出軌一下也是很合理的事。

有時候只能說射手座不太在意肉體出軌的這件事情，不少射手座本身就覺得在愛情裡頭也應該很自由，愛情是一種心靈上的許諾，但是身體的部分有時候是一種生理上的需求，也不盡然會覺得身體的背叛就代表心靈上的背叛，在早期比較保守的社會裡頭，多半都是射手男比較容易有這樣的想法，時代的開放倒是讓很多射手座女生對於身體的自主權很有自己的看法，加上射手座通常對於身體間的接觸抱著比較開放的想法，就很容易因此擦槍走火。

在不是遠距離的情形下，很多射手座就已經容易為了這樣的思考邏輯而和另一半爭論，這也衍生出很多人對射手座（特別是射手男）總是以「下半身思考」的污名，不過射手座似乎也不怎麼在意這樣被污名化的看法，反正身體在某個程度上可以是自由的。

然而，如果面對到的是遠距離的狀況，那麼不少射手男恐怕就真的是「脫疆的野馬」，他們不見得會去談戀愛，因為談戀愛對很多射手座來說真的是很麻煩的事，不是射手座不浪漫，只是有時候談情說愛對射手座來說很不切實際，加上如果自己有另一半，那麼就容易導致射手座有一夜情的狀況會發生。

身體的生理需求總是要解決的，在現代這個社會當中，想要找到一夜情的對象並不怎麼困難，射手座也認為這樣無所謂，喝酒之後玩得開心、聊得開，就有很多的可能性，但是這樣並不見得會構成戀愛，或導致射手座會因此覺得該要結束掉目前這段遠距離的感情。

當然，聰明的射手座也會很謹慎的掩蓋住這些事情，他們很清楚沒有多少人能接受他們這種可以短暫把靈肉分離的想法，加上射手座自己也挺明白，超過一夜的往來很容易衍生出相當多的麻煩，通常如果真的搞了一夜情，那麼下床後也是不會再聯絡。

總之有些事，射手座說沒有、沒做過也沒多少人會相信，他們也懶得辯解，遠距離當然是有很多想像的空間，但沒有證據的話就是什麼都沒發生過。

▲金牛座認為沒見到、沒摸到、沒抱到，很不真實。（示意圖／記者周亭瑋攝）

★金牛座：

短時間的分開或許沒有問題，但長時間的分離會有強烈的「不實際感」。

金牛座對於自己摸不到的人會有很強烈的不實際感，如果打個比喻，就是買了一塊金磚放在家裡頭的話，金牛座沒事就會去看一看摸一摸，就會覺得很滿足；一定程度上的金牛座在愛情裡頭也是這樣，抱得到、摸得到、講得到話的對象才有讓金牛座真的在談戀愛的感覺，短期的見不到面對於金牛座來說是可以接受的，但是太長期的話，金牛座會受不了。

倒不盡然是金牛座會去偷吃或是劈腿，而是不實際的感覺會為金牛座帶來很多的不安和疑惑，甚至於會去質疑這段感情有沒有未來，然而金牛座對於愛情又十分的執著，就很容易因為抓著不放、又覺得很沒有實際感，也就容易因此對對方、對這段戀愛產生不少的怨言，比較常會發生的狀況和問題往往會是金牛座會抱怨沒辦法見面，或是為什麼沒辦法改變這樣的情況。

請不要忘了，金牛座的個性相當的執拗，很多的想法都希望對方能夠配合，當一個金牛座無論如何都要改變這種遠距離的狀況時，那麼通常就很容易成為雙方爭執的焦點，因為金牛座的想法不是說改就能夠改變的，可是會造成遠距離的因素往往也不是一時半刻就能夠解決，往往這也會造成兩人間的代溝越來越深。

有時候金牛座會認為不配合解決這種狀態的另一半是沒有心在這段戀愛上，因此要安撫這樣的金牛座就很需要花時間花精力，雖然時下的通訊相當的方便，可是這樣的溝通卻還是會讓金牛座覺得少了一份實際的感覺，所以更需要時間去陪伴和安撫。

有時候這就需要看遠距離的另一半有沒有這個時間和心力去陪金牛座慢慢磨，磨得過的話通常也就會修成正果，磨不過的話倒不見得會弄到分手，問題是金牛座的牛脾氣發作起來，恐怕也是會很令人頭痛的。

雖然金牛座很愛錢，但如果為了愛情的發展健康，遠距離戀愛的金牛座還是要明白，該花錢定時見面是很重要的事，這樣也可以省去很多可能會鬧脾氣的狀況呢！

本文經授權轉自：亞提米斯《12星座談戀愛：遠距離，就是容易出問題》