冷血男開車撞情敵險死！見警「自首」笑喊：我撞的　重判8年半



▲金門楊姓男子開車衝撞情敵遭判刑。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣金湖鎮中正路鬧區今年5月22日凌晨發生「情撞」事件，一名楊姓男子因不滿從事酒店工作的前女友另結新歡，竟然開車衝撞前女友的現任莊姓男友，導致對方頭部、腿部受傷。警方獲報趕抵現場，將人送醫搶救，經酒測發現，楊男酒測值為每公升0.46毫克，他見警方到場還冷笑說「人是我撞的，我自首」。全案經金門地院審理，法官認為楊男不符合自首要件，依他犯殺人未遂罪，處8年6月徒刑，另因酒駕處4月徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。

▲金門楊姓男子不滿前女友交男友，和情敵相約談判竟開車衝撞。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

判決指出，楊男不滿徐姓前女友和莊男交往，長期陷於感情糾紛，對莊男產生仇恨。今年5月22日凌晨，楊男在KTV飲用啤酒後，和莊男在電話中再度發生爭執，雙方相約在金門縣警察局金湖分局附近談判。楊男開車抵達時，見莊男已下車站在車旁等候，竟直接開車衝撞莊男3次，直到自己的車頭和莊男的車尾卡在一起才停止。

楊男見車子無法移動，又下車徒手毆打莊男頭部，並撿起路旁的輪胎鋼圈攻擊莊男頭部，導致莊男血流滿地，經在場的徐女等人制止並報警，警方獲報趕到現場，依現行犯逮捕楊男，並測得他吐氣所含酒精濃度達每公升0.46毫克。莊男送醫後也撿回一命，醫院診斷他有創傷性蜘蛛腦膜下出血、顏面骨等多處骨折、頭皮撕裂傷等重傷害。

法官比對現場目擊者證詞，認為莊男當時已倒地無法動彈，楊男仍持續攻擊他頭部，直到員警到場，看到莊男持續毆打並上前逮捕他，莊男才停止犯行並向警方自白犯案，並不符合自首要件。此外，一般人都知道人的頭部為致命部位，楊男卻仍徒手、用輪胎框圈狂毆，可見他有殺人犯意，依他犯殺人未遂罪，處8年6月徒刑，另因酒駕處4月徒刑，可易科罰金12萬元。可上訴。

▲車旁留下大灘血跡。（圖／記者林名揚翻攝）