北市前議員兒偷拍「與17歲女友」性愛　色情按摩師黑底曝光

▲前議員楊實秋兒子楊澤祖，被一名蕭姓男子控訴曾到色情按摩店當鴨，再爆出偷拍性愛片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前議員楊實秋兒子楊澤祖，被蕭姓男子控訴曾到色情按摩店當鴨，如今楊澤祖過去黑歷史被挖出，不但曾偷拍與17歲女友性愛片外，還與大馬歌手丘沁偉因合作架設色情網站發生糾紛，雙方對簿公堂、互揭瘡疤；據了解，上月楊澤祖與蕭男竊盜案判決出爐，再度讓楊澤祖躍上媒體版面。

根據《CTWANT》報導，蕭男與楊澤祖因為理念不合，引發後續糾紛，蕭男表示對方離職後，2019年5月拿備份鑰匙進工作室，並帶著2名工作室的師傅，偷去放在桌上的金戒指、現金、按摩油，甚至還將按摩油潑灑在工作室地上洩憤。

蕭男知道後氣得到警局向楊男提告，最後楊男在今年6月份，被台北地院判處3月有期徒刑定讞，得以易科罰金，不過楊男疑似懷恨在心在論壇Dcard上匿名發文，宣稱蕭男有性病等訊息中傷，對此蕭男也對楊男提告，該案目前正在法院審理當中。

據報導，楊澤祖脫序行徑不僅這樁，去年還因與大馬歌手丘沁偉因為架設網站問題發生糾紛，目前雙方還為此對簿公堂，訴訟還在審理中。2018年，楊澤祖也爆出桃色風波，與當時年僅17歲的女友發生性關係時，用手機錄性愛影片、以及女方裸照，但2020年女友滿20歲時，擔心楊男會將影片、照片遭散布，因此向警方報案，這件事才曝光。

法院審理，認為楊澤祖已與女方以18萬元和解，並且當時楊男才19歲，處於對性好奇階段，而惡性並不重大，最後輕判4個月徒刑、緩刑2年。

針對所有指控，楊澤祖認為自己莫名其妙挨告，透露確實在蕭男的工作室上過班，對於用假身分應徵一事，他直言許多男師傅都會用假名，自己並不是唯一一個，這個假身分證是一個將軍的兒子所有的身分證，蕭男當初也知道；至於被控訴在網路上抹黑蕭男，楊澤祖則表示僅是陳述事實，並表示其他蕭男指控都是對方捏造的。



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