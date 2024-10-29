環境永續是趨勢　嘉義縣稅務局首創稅務臨櫃電子紙服務　

▲▼ 嘉義縣財稅局全國首創稅務臨櫃電子紙服務 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府財政稅務局邁向數位治理目標，率全國稅務機關之先，首創快速又環保的稅務臨櫃電子紙服務，讓民眾在臨櫃辦理稅務業務時，能夠輕鬆閱讀並確認申請內容，簽名後即可完成所有流程，每年節省多達10萬5,000張紙，今29日縣長翁章梁一起跟民眾體驗「臨櫃無紙化電子紙系統」。

財稅局指出，電子紙系統服務從今年7月起在太保總局、民雄分局已全面上線，透過這項服務處理多達101項稅務表單查詢資料，無論是地價稅、房屋稅、使用牌照稅以及全功能服務櫃台等，民眾只要臨櫃辦理時檢附身分證件，交由櫃台人員審核掃描，即可以電子表單取代傳統紙本。

財稅局說，電子紙具備省電、低碳以及手寫筆跡與直觀書寫特性，讓稅務申辦變得更加友善、環保，不僅減少紙張使用，還能讓鄉親享受舒適的數位化服務，民眾口述申請內容，由承辦人輸入身分證字號建檔，系統自動載入稅籍資料，隨後遞交電子紙確認無誤後簽名，即可完成申辦。

電子紙服務特點包括免填寫紙本申請節省書寫時間，身分證件掃描主動將稅籍資料帶入也能避免誤繕，平均每案減少5張紙、時間減少5分鐘，每年就節省了1,750小時。

翁章梁表示，這項數位化科技創新符合當前環境永續（ESG）趨勢，過去使用大量紙張申辦稅務，現在的無紙化系統結合電子紙低碳技術，實現每年節省數萬張紙張的目標，縣府將持續推動更多智慧化、友善性的政策服務，讓嘉義縣成為智慧、宜居的地方。

今參與地價稅自用住宅申請體驗服務的民眾表示，因不需要填寫複雜的申請書表，不但可節省紙本申請書，電子紙書寫滑順就像在紙本簽名一樣，省時又省力，還可為節能減碳盡一份心力，真的很棒。

財稅局說明，民眾辦理稅務案件時如有任何疑問，請撥打05-3620909轉606許小姐，或撥打免付費電話0800-076969洽詢，將有專人竭誠為您服務。