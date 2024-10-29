IG上傳影片超糊！官方揭殘忍真相　「人氣太低」影響解析度

▲ IG高層莫塞里最近證實，IG影片解析度會因觀看人數不同有所差異。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

年輕人熱愛使用社群平台Instagram（以下簡稱IG），但上傳影片時會發現畫質變得有點模糊，通常會以為是自己影片的問題，事實上並非如此。IG高層莫塞里（Adam Mosseri）證實，IG影片會依觀看次數調整畫質，代表人氣越低畫質恐怕就越模糊。

莫塞里日前透過IG限時動態回答網友提問，針對上傳影片後看起來很糊的問題回應，因為平台注意到使用者的影片長時間沒人觀看，就會自動調低畫質，反之若影片非常受歡迎，就會提供高畫質讓更多人看到；莫塞里補充說，「大部分影片剛上線時，平台會將畫質調得較低」。

▲ 莫塞里稱IG影片會依觀看次數高低調整解析度，引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads）

莫塞里強調，這樣做是為吸引觀看數較高的創作者更積極產出作品，且提供高畫質也會消耗平台大量編碼與儲存資源。他認為畫質好壞不影響用戶觀看，因為用戶在意的是影片內容，而創作者才會在意畫質高低。

這番言論引發網友兩極評論，不滿意的主要是創作者，對於自己花時間製作高畫質影片，卻因觀看次數就被設定成低解析度的影片感到憤怒，「越來越討厭用IG」、「難怪我上傳前看起來很完美的作品，放上IG就變很糟糕」。不少網友也感到好奇，照片是否也和影片一樣會被調低畫質。

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