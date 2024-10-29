北市中正區登革熱和新北相關！定序結果曝　羅一鈞分析感染2可能

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北登革熱群聚擴大！北市昨日公布中正區新增一起本土登革熱病例，疾管署副署長羅一鈞今（29）日公布最新病毒定序結果，和新北中和新店群聚一致，不過該個案沒有到疫情風險區域活動，確切感染源仍待釐清。個案曾經到非屬疫情熱區的新店東面山區活動，又或者是本身居住的中正區才是感染來源，還要更詳細的疫調。

疾病管制署今(29)日表示，上周(10/22-10/28)新增7例本土登革熱病例，分別是新北市中和區4例、永和區1例、台北市中正區1例、彰化縣溪州鄉1例，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於10/12至10/24，均檢出登革病毒第二型。

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其中，北市中正區個案未曾至本土登革熱風險區域活動，但病毒基因定序結果與新北市中和新店群聚病毒序列相同；其餘6例均具新北市中和新店本土登革熱疫情風險區居住/活動史，或經基因定序與該群聚病毒序列相同，7例均屬同一起群聚案件。

羅一鈞表示，中正區個案潛伏期曾經去新店東面山區，至於新店中和群聚則是集中在新店西側，也因此該處並不屬於風險區域，感染來源到底是新店東面山區，還是本身居住地中正區，還要更詳細的疫調。

相關衛生局已針對個案居住及工作地周圍環境進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，加強附近居民健康監測，同時請當地醫療院所提高通報警覺，及請民眾配合衛生單位防治措施，且切勿擅闖或出入登革熱疫情風險管制區，以免受罰；此外，亦呼籲民眾落實孳生源清除與防蚊，共同防止疫情擴散。整起群聚將持續監測至11月24日。

疾管署指出，中和新店群聚個案累積已有77例，包括新北市新店區37例、中和區33例、新莊區1例、永和區1例、臺北市3例、彰化縣1例及花蓮縣1例，無重症或死亡個案；疾管署進一步說明，該群聚個案均為感染登革病毒第二型，感染該型病毒常有非典型症狀(如腹瀉、噁心嘔吐等腸胃症狀)容易被忽略，且重症及致死機率較高，籲請民眾需提高警覺並加強防範。

疾管署提醒，近日北部氣溫雖稍微下降惟仍適合病媒蚊生長，且本周康芮颱風侵臺機率高，可能帶來豐沛雨量，雨後積水將導致病媒蚊孳生，請民眾於颱風來襲前主動清除積水容器，落實容器減量，並於雨後加強「巡、倒、清、刷」清除孳生源，以降低病媒蚊密度。