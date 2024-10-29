南非原要求我國駐處搬出　外交部曝最新情況：他們願溝通、磋商

▲南非要求我國將駐南非聯絡代表處遷出行政首都普勒托利亞。（示意圖／ETtoday資料照)

記者郭運興／台北報導

我國與南非1998年斷交後，雙方仍互相於首都設置代表處，然而南非18日發布聲明，要求我國駐南非聯絡代表處10月底前遷出行政首都普勒托利亞。對此，外交部今（29日）表示，南非政府已就其單方面設定期限向我駐處表示「南非政府願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係磋商」。 外交部強調，至於南非政府未來雙邊關係的相關想法，台灣政府會持續在對等尊嚴的原則下，交換意見。

針對目前南非政府要求台灣代表處10月底前遷出首都普利托利亞，最新情況，外交部表示，林佳龍部長正在中美洲及加勒比海友邦訪問，仍隨時關心及掌握本案的發展，並多次指示我國駐處務必基於對等及尊嚴立場，以及僑民服務不能中斷、確保同仁人身安全等原則，與南非政府進行交涉。

外交部指出，在外交部和駐南非代表處同仁連日努力以及各界的關心下，南非政府已就其單方面設定的10月30日遷處期限向我駐處表示「南非政府願改由循雙方既有官方溝通管道，優先與我方就未來雙邊關係進行磋商」。

外交部說明，林佳龍部長也指示亞非司賀忠義司長代表外交部，於28日再度召見南非駐台代表安德森(Graham Anderson)，對本案再次表達我政府的立場及嚴正關切。

外交部相信也呼籲，作為G20成員國的南非政府，在雙方協商討論獲得共識前，不會對我駐處採取任何強制手段，或其他可能干擾駐處運作及僑民服務功能的行動。

最後，外交部強調，至於南非政府就未來雙邊關係的相關想法，台灣政府也會持續在對等尊嚴的原則下，瞭解南非方面的看法，並與其交換意見，若有相關進展，將再適時向國人和媒體朋友報告。

▼外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）