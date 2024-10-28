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大陸 大陸焦點 特派現場

陸美女教師偷吃網帥學生！綠帽夫崩潰PO照舉報　校方緊急回應

▲▼陸年輕女教授外遇網帥學生「酒店開房照」曝光　校方緊急回應。（圖／翻攝微博）

▲大陸浙江金華職業技術大學的劉姓女教師外遇，對象竟是自己的學生。（圖／翻攝微博）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江金華職業技術大學一名36歲的劉姓女教師，被老公發現與校內學生出軌開房間而離婚。事後，劉女對老公提告，氣得對方PO出酒店照片舉報，引起網友關注，而校方也發出公告表示，目前已成立小組展開調查。

劉女的丈夫表示，他和妻子育有一子，因為妻子長期冷暴力，因此他開始調查，意外發現妻子聲稱在加班，卻跟一名年輕男子外遇開房間，除了提出離婚之外，也將影片PO網並向校方舉報。對此，劉女不甘影片曝光，對丈夫提告。

影片中，男學生在電梯內從後環抱劉女，並在對方脖子上親吻。同時，劉女丈夫也曝光一張兩人在屋內的照片。

▲▼陸年輕女教授外遇網帥學生「酒店開房照」曝光　校方緊急回應。（圖／翻攝微博）

▲劉女丈夫一氣之下，將照片及影片等證據PO網。（圖／翻攝微博）

劉女丈夫認為，妻子出軌還對他提告，又將與妻子對話的紀錄PO網，再次引起網友關注。此外，也有網友發現，劉女外遇的對象，是一名學生網紅。

針對此事，浙江金華職業技術大學發出聲明表示，校方高度重視網路上的傳聞，已第一時間成立工作小組，迅速對此事展開調查。此事件源起劉姓女教師夫妻離婚的糾紛，目前劉女已報警，「學校一貫重視師德師風建設，對師德失范行為堅決零容忍」。

▼浙江金華職業技術大學回應如下。（圖／翻攝微博）

▲▼陸年輕女教授外遇網帥學生「酒店開房照」曝光　校方緊急回應。（圖／翻攝微博）

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