　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「要監獄，不要屍道」！反對興建火葬場　二林串連芳苑擴大抗議

▲彰化反火葬場集結抗議。（圖／反火葬場自救會提供）

▲彰化反火葬場集結抗議。（圖／反火葬場自救會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府選址將在彰化監獄附近設立火葬場，趙甲里民集結千人抗議後，反彈聲浪越來越大，首波將於本周末連署罷免鎮長蔡詩傑，昨(27日)夜晚自救會聚集在天瑤宮，舉白布條抗議高喊「要監獄、不要地獄」，「拒絕美麗的木棉花道成黃泉路」，要求縣府撤案，否則將前往監察院狀告彰化縣政府。

▲彰化反火葬場集結抗議。（圖／反火葬場自救會提供）

彰化縣政府選址芳苑鄉地點位置，不到150公尺就是芳苑草湖村的崙腳寮，距離700公尺就是二林鎮趙甲里、頂厝里，部分芳苑鄉民與二林鎮居民，昨夜集結在天瑤宮前抗議縣府設立火葬場。

自救會指出，縣府沒有事先溝通也沒有考量到居民的健康民生問題，該處居民以務農為主，一旦設立火葬場，二林芳苑農漁牧相關產品恐怕乏人問津，甚至還有來往嘈雜的送葬車隊，怒斥「官逼民反」，二林地區已經成為彰化縣空污最嚴重的地方，不應再設置任何污染源。

▲彰化反火葬場集結抗議。（圖／反火葬場自救會提供）

頂厝里長砲轟，「縣府沒有事先協商」，二林鎮草湖里、趙甲里、頂厝里於10月18日才收到民政處於10月11日發送的公文，這才知道芳苑鄉要設置火葬場消息，尤其里民一年當中要承受7個月的北風危害，火葬場燃燒出造成的空污，對居民健康危害更是加遽。

自救會強調，要請縣府盡快出面澄清事實並撤銷彰化生命園區開發案，否則將前往監察院狀告彰化縣政府。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣人「喝冬蔭功」震驚泰國人！　正確吃法曝
2025年玩日本　旅遊達人列「避開3時段」
快訊／翡翠水庫發布「放水警訊」！　遠離新店溪、北勢溪
快訊／黑心廠工業氧氣假冒醫療用　流向中南部院所
「一代打女」李麗麗逝世　享壽74歲
新北變態男狂騙孩童裸照　逮捕後家長卻嚇壞：還在到處晃
Andy預告「拍片談心靈課程」！　網刷一排朝聖
快訊／高雄女失蹤4天！妹急PO尋人啟事　已成冰冷遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北少年隊強化校園安全　檢驗偵測監控設備…打造無死角防護網

百貨停車場大鬧！桃園刺青男「趴車頂踹凹板金」　遭警壓制畫面曝

口湖變電站廠商疑涉政商不法　反變電站自救會拉布條請命撤案

快訊／黑心廠驚爆工業氧氣假冒醫療用　仿GMP封膜流向中南部院所

大樓停車電梯變「恐怖大怒神」原因曝　高市府勒令停用

蘭陽大橋下涵洞前限高門架遭撞斷！大貨車機械手臂未收妥釀禍

新北變態男狂騙孩童拍裸照　報警抓人家長卻嚇壞：還在到處晃

快訊／高雄女失蹤4天！妹急PO尋人啟事　尋獲已成冰冷遺體

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

8500萬新家！台中「森林中的派出所」啟用　和平鴿融入自然景觀

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

新北少年隊強化校園安全　檢驗偵測監控設備…打造無死角防護網

百貨停車場大鬧！桃園刺青男「趴車頂踹凹板金」　遭警壓制畫面曝

口湖變電站廠商疑涉政商不法　反變電站自救會拉布條請命撤案

快訊／黑心廠驚爆工業氧氣假冒醫療用　仿GMP封膜流向中南部院所

大樓停車電梯變「恐怖大怒神」原因曝　高市府勒令停用

蘭陽大橋下涵洞前限高門架遭撞斷！大貨車機械手臂未收妥釀禍

新北變態男狂騙孩童拍裸照　報警抓人家長卻嚇壞：還在到處晃

快訊／高雄女失蹤4天！妹急PO尋人啟事　尋獲已成冰冷遺體

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

8500萬新家！台中「森林中的派出所」啟用　和平鴿融入自然景觀

自民黨慘敗　石破茂恐被趕下台！前首相野田挑戰「政黨輪替」

瑞銀預估：今年「雙11」陸電商銷售成長10％

台灣淨零轉型ESG 50指數　今起發布收盤指數

網紅看周杰倫演唱會被撞飛！　曝狂粉「指甲剪剪斷繩子」衝前排

大谷翔平盜壘傷肩！醫曝「有些動作不能做」但左打不影響

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

嘉義中埔地震14所學校災損　颱風又逼近...公所勸離安置民眾

美大選干擾股市！投資專家：還有科技財報、非農數據將出現震盪

日本冬季4玩法！二世谷滑雪、住隱世奢華酒店　合掌村看夜間點燈

龍潭渴望園區第一宗大樓案配「I人電梯」　每坪均價3字頭

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

社會熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

彰化「吊車大王」病逝！家屬出動20部重機具送行

快訊／抓到人了！桃園男「騎樓強拉侵犯女童」　3點半移送桃檢

陸戰隊2天兵站哨去睡覺　法官判決曝光

女童遭侵犯嚇到狂抖　熱心運將出手救人

桃園女童遭當街強拉侵犯！龜山警回應了

即／公寓火災3消防員空間迷航　喊Mayday獲救送醫

即／苗栗宮廟遶境1人慘死　男騎車碰撞貨車爆頭亡

桃園女童遭強拉侵犯　媽凌晨曝現況

嘉義中埔連11震　災情擴及7村慘況曝

狠母碧潭誘殺2親生女過程曝　騙9歲妹「下水救10歲姊」

女兒遭侵犯　母轟龜山警：一直說希望能和解

即／BMW猴毒駕撞死人！死者身分確定

更多熱門

相關新聞

彰化沿海鄉鎮已有1194戶復電　　

彰化沿海鄉鎮已有1194戶復電　　

崩潰！彰化沿海地區因受潭美颱風環流影響、這2天刮起強風、今(25日)晚間彰化縣芳苑鄉、大城鄉無預警發生多次停電，電線還發出「茲、茲、茲」的聲響，福興鄉也發生電線被狂風吹到掉落，台電表示，芳苑及福興共有1194戶停電，已陸續恢復供電，沿海地區因風勢強勁，尚有零星停電事故已全力搶修中。

反對在芳苑設火葬場！將連署罷免二林鎮長　蔡詩傑深夜po文發聲

反對在芳苑設火葬場！將連署罷免二林鎮長　蔡詩傑深夜po文發聲

反對芳苑設火葬場　二林人連署罷免鎮長

反對芳苑設火葬場　二林人連署罷免鎮長

反對設火葬場　二林鎮民千人抗議

反對設火葬場　二林鎮民千人抗議

台61線186K封閉6小時！槽車追撞大貨車滿地油漬

台61線186K封閉6小時！槽車追撞大貨車滿地油漬

關鍵字：

彰化監獄火葬場二林鎮芳苑木棉花道

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面