「要監獄，不要屍道」！反對興建火葬場　二林串連芳苑擴大抗議

▲彰化反火葬場集結抗議。（圖／反火葬場自救會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府選址將在彰化監獄附近設立火葬場，趙甲里民集結千人抗議後，反彈聲浪越來越大，首波將於本周末連署罷免鎮長蔡詩傑，昨(27日)夜晚自救會聚集在天瑤宮，舉白布條抗議高喊「要監獄、不要地獄」，「拒絕美麗的木棉花道成黃泉路」，要求縣府撤案，否則將前往監察院狀告彰化縣政府。

彰化縣政府選址芳苑鄉地點位置，不到150公尺就是芳苑草湖村的崙腳寮，距離700公尺就是二林鎮趙甲里、頂厝里，部分芳苑鄉民與二林鎮居民，昨夜集結在天瑤宮前抗議縣府設立火葬場。

自救會指出，縣府沒有事先溝通也沒有考量到居民的健康民生問題，該處居民以務農為主，一旦設立火葬場，二林芳苑農漁牧相關產品恐怕乏人問津，甚至還有來往嘈雜的送葬車隊，怒斥「官逼民反」，二林地區已經成為彰化縣空污最嚴重的地方，不應再設置任何污染源。

頂厝里長砲轟，「縣府沒有事先協商」，二林鎮草湖里、趙甲里、頂厝里於10月18日才收到民政處於10月11日發送的公文，這才知道芳苑鄉要設置火葬場消息，尤其里民一年當中要承受7個月的北風危害，火葬場燃燒出造成的空污，對居民健康危害更是加遽。

自救會強調，要請縣府盡快出面澄清事實並撤銷彰化生命園區開發案，否則將前往監察院狀告彰化縣政府。