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手搖控必看「熱量懶人包」！營養師分析10間「天使與地獄飲品」

手搖控必看「熱量懶人包」！營養師分析10間「天使與地獄飲品」

▲營養師整理10家手搖飲店，告訴你哪些是「天堂低卡飲料」哪些是「地獄爆卡飲品」。（示意圖／翻攝自Pexels）

圖、文／CTWANT

手搖控必看「熱量懶人包」！營養師李婉萍表示，最近她時常被問「減肥可以喝手搖嗎？」因此她也推薦10家飲料店的「天堂低卡飲料」及「地獄爆卡飲品」，並推薦喝手搖飲料「可以不那麼肥」的3種方法。

李婉萍營養師近日在臉書發文稱，總有人問她：「營養師，減肥可以喝手搖嗎？」為此她也整理了10間超夯的手搖飲料店，並各自從這些店挑選出1種「天堂低卡飲料」及「地獄爆卡飲品」，其中減肥不推薦的，是「全品項中熱量最高的飲品」，而推薦的則是「除了純茶以外熱量最低的飲品」。李婉萍也笑稱，她知道大家覺得喝純茶很無聊，所以不討論純茶的熱量。

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李婉萍公布手搖飲「熱量懶人包」，並表示以下皆為官網提供之大杯全糖的數值：

1、50嵐：地獄爆卡「波霸奶茶 678kcal 糖37g」、天堂低卡「檸檬綠 217kcal 糖48g」。李婉萍表示，推薦款是酸酸的飲料，但含糖量也不低！

2、清心福全：地獄爆卡「蜂蜜奶茶 737kcal 糖72g」、天堂低卡「梅子綠茶 211kcal 糖48g」。她提醒，蜂蜜也是糖，不會比較瘦！

3、麻古茶坊：地獄爆卡「芝芝阿華田 778kcal 糖72g」、天堂低卡「梅子冰茶 140kcal 糖31g」。李婉萍強調，換一杯喝熱量直接少5.5倍！

4、可不可：地獄爆卡「白玉歐蕾 492kcal 糖50g」、天堂低卡「莓果春芽 214kcal 糖48g」。她補充，雖然歐蕾是鮮奶茶，所以比較健康，但加上珍珠就爆卡啦！

5、迷客夏：地獄爆卡「珍珠手炒黑糖鮮奶 559kcal 糖55g」、天堂低卡「焙香大麥拿鐵 169kcal 糖25g」。李婉萍解釋，不含咖啡因的麥茶，低卡又健康！

6、coco都可：地獄爆卡「仙草蜜 744kcal 糖166g」、天堂低卡「蕎麥冬瓜露 237kcal 糖58g」。她也示警，仙草蜜聽起來健康，其實是大魔王啊！

7、茶之魔手：地獄爆卡「波霸奶茶 670kcal 糖38g」、天堂低卡「冰糖桂花釀綠茶 198kcal 糖47g」。她認為，雖然推薦款低熱量，但含糖量還是很高。

8、烏弄：地獄爆卡「珍椰醇奶茶 579kcal 糖39g」、天堂低卡「桂花凍紅玉 104kcal 糖24g」。她說明，咀嚼控選擇茶凍類，熱量會遠低於珍珠。

9、一沐日：地獄爆卡「逮丸奶茶 564kcal 糖74g」、天堂低卡「桂花蕎麥茶 129kcal 糖25g」。李婉萍表示，這家的推薦和不推薦飲品，含糖量少3倍！直接瘦到尖叫。

10、龜記：地獄爆卡「珍珠奶茶(紅茶) 859kcal 糖140g」、天堂低卡「香柚雷夢綠 292kcal 糖67g」。她示警，珍奶就是熱量炸彈，一杯就等於1個麥當勞套餐。

李婉萍在文末也提醒，即使是熱量低的品項，含糖量也是高得嚇人。所以喝手搖飲料時，建議大家，甜度選擇微糖或無糖；加料飲品點無糖就好，因為很多料都會蜜糖進去；而且最好買中杯，淺嚐解嘴饞就好。

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