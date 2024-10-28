康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

▲康芮颱風可能登陸穿越再北上，不過路徑仍有變數。（圖／取自天氣風險公司臉書）

記者李姿慧／台北報導

今明東北季風增強，迎風面降雨溫度轉涼，康芮颱風路徑持續西修，氣象專家吳聖宇表示，康芮可能登陸台灣，穿越後再北上，周四、周五颱風可能通過台灣上空，各地風雨最為明顯，不過路徑變化幅度大，未來不排除再有往西或往南調整機會，路徑仍有變化空間。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，這個禮拜的天氣因為康芮颱風關係，可能有很大的變動性，尤其是周三起一直到周六這段期間。

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康芮颱風目前位於台灣東南方海面，吳聖宇表示，過去一段時間因為太平洋高壓偏強，加上颱風結構不對稱，西側對流偏強，導致颱風路徑持續偏西移動，這也讓預報模式持續調整颱風北轉的位置、還有北轉的角度跟路徑。

吳聖宇強調，尤其昨天預報資料明顯的把太平洋高壓勢力預報偏強，原本可能導致高壓東退的西風槽線則變弱很多，導致康芮颱風的預報路徑顯著向西調整，從原本可能從東部外海北上，一路調整到可能登陸台灣，穿越後再北上，變化的幅度相當大，而且未來不排除還有再往西、往南調整的機會，因此預報路徑尚未完全穩定下來，仍有變化的空間，對台灣各地的影響程度也因為路徑還在變化，因此還無法完全明確。

▲康芮颱風最新路徑。（圖／氣象署提供）

依目前預報路徑，吳聖宇表示，今明兩天颱風尚未影響台灣，受東北季風增強影響，迎風面北部、東半部有短暫陣雨，中南部天氣相對較好，山區午後有局部熱對流降雨機會，南部今天清晨前普遍有降雨，上午之後可望隨著東北季風往南，進入背風面後而逐漸好轉。

溫度方面，北部、東北部轉涼，白天高溫將降至23到26度，中部地區以及花東地區高溫28到30度，南部高溫仍將在30度以上，南北溫差較大。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫可能降到20度上下。

周三起颱風外圍環流影響，吳聖宇分析，北部、東半部風雨逐漸開始增大，中南部位於背風面，降雨還不明顯，但是沿海地區風力亦將進一步增強。

周四、周五颱風可能通過台灣上空，各地風雨最為明顯，不過颱風從哪裡進來還不是很確定，對各地影響程度都還有調整可能，從花蓮或是從台東、甚至更南邊進來，進來之後究竟是先穿越再北上，或是直接在台灣上空北轉，對於各地風雨的影響程度都不同，可能要等到路徑比較穩定之後才能明確。

吳聖宇表示，最快可能要等到周六白天之後颱風才會逐漸遠離，風雨的情況才會減小，周日之後有機會恢復比較正常的東北季風型天氣。