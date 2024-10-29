康芮威脅「陳世凱憂心2處鐵公路」　南迴線危險橋墩明完成臨時加固

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風來勢洶洶，不但暴風半徑長達300公里，且強度可達中颱上限直逼強颱，全台都可能籠罩暴風圈內。交通部長陳世凱點出2處鐵公路要「相對擔心」，包括地質不穩定的蘇花公路、台鐵南迴鐵路橋墩裸露的南坑三號橋。陳世凱表示，南迴鐵道危險橋墩臨時加固預計明天做好，若有停駛將提早因應疏運旅客。

交通部長陳世凱今(29日)陪同行政院長卓榮泰前往氣象署視察康芮颱風影響，他在會議前受訪時表示，鐵公路尤其邊坡都已設置告警系統，交通部也擔心風大雨大情況下，交通運輸邊坡是風險相對高的地方，交通部嚴密監控中。

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陳世凱指出，颱風來襲，花東鐵公路情況令人特別擔心，0403花蓮地震後，花蓮鐵公路地質不穩定，除了一方面要求安全外，一方面針對旅客疏運，若有停駛希望提早通知，讓旅客在停駛前提早進行疏運作業，所有疏運準備都已經做好了。

不過，陳世凱也點出兩個高風險路段要特別留意。他說，有幾個路段相對擔心，包括蘇花公路不管鐵路或公路，目前該做的因應準備和調派人員，都已經準備好了；另外，也擔心台鐵南迴鐵路有橋墩相對比較脆弱，也要求台鐵和鐵道局針對南迴鐵道危險橋墩強固計畫提早先做，臨時強固明天就會做好，各方面因應會先做好準備。