3歲半遭性侵下體撕裂！女遭父親哥哥染指　隱忍50年全說了

▲女子從小被父親多次性侵，在搬家之後，又遭哥哥染指。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

英國女子莎拉（Sarah Sidebottom）從小被父親多次性侵，年僅3歲就被染指，有時在馬廄、有時在家中，還有一次被扯著頭髮踹進房內，讓她脫口「殺了我吧」；在這之後，她終於和媽媽一起搬走，還以為這一切終於能夠解脫，豈料卻被當年17歲哥哥染指，惡夢再度上演。在沉默將近50年後，她選擇說出真相。

鏡報報導，莎拉最早記得的那次是在3歲半，父親亞瑟（Arthur）用大手摀住她的嘴巴施以性侵，這個惡夢在6歲這年又開始，父親經常對她性虐、性侵，每當母親出門，他就趁機伸出狼爪，馬廄、臥室都是侵犯地點。儘管她痛苦至極想要向別人說出真相，但每當父親完事之後，總會說「如果妳告訴別人，我就會開槍打死妳，開槍殺死妳媽」。

隨著年紀漸長，莎拉10歲那年又看到父親朝她示意，她全身顫抖地說「不，我不想要」。但父親一聽便大步走向沙發，扯著她的頭髮，把她整個人甩到地板上，一路踹進房內，大喊「妳別敢對我說不」，接著把她扔上床、掐住脖子，她脫口懇求「殺了我吧」。只不過這也是她最後一次反抗，父親之後說什麼，她就照做。

▲多年來莎拉走不出性侵陰影，沉默將近50年之後，終於報案說出真相。（示意圖／視覺中國）

直到13歲那年父母分居，莎拉隨著母親搬走，還以為多年惡夢能夠結束，沒想到接下來卻是大她2歲的哥哥史蒂芬（Arthur Stephen）對她性侵。當年才17歲的史蒂芬把正在換校服的她逼到臥室牆角性侵得逞，在哥哥完事後，她跪地啜泣；史蒂芬更說，「如果妳跟別人講，我就會說是妳想要」。莎拉大受打擊在考試前服藥過量，後來活了下來。

隨著時間過去，她仍走不出性侵陰影，儘管結婚生下2個女兒，她仍在親密關係中掙扎，婚姻並不美好。

直到2009年，莎拉才遇上第一個信任的對象達倫（Darren Sidebottom），也開口訴說過去發生的這一切，並在沉默近50年之後，於2019年報案。隨著調查開始，她看到一份醫療紀錄，內容是1973年4月25日會陰部撕裂，當年接受手術、輸血1品脫，但治療理由是病人從樓上摔下來剛好撞到推車把手，導致下體撕裂。

在此案進入審判階段之際，莎拉下定決心振作幫助別人，與警方、皇家檢察署參加論壇會議，針對他們如何協助受害者提供建議。

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