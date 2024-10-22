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南投1歲7個月童「體重僅5.5kg」　生父疏於照顧害發展遲緩

▲▼ 嬰兒示意圖 。（圖／LibreStock）

▲南投一名1歲7個月大幼童，疑似因父親疏於照顧，體重僅5.5公斤，生長嚴重落後。（示意圖／LibreStock）

記者吳佩蓁／南投報導

南投縣一名1歲7個月大的幼童，疑似因生父與繼母疏於照顧，社工訪視時發現他骨瘦如柴，體重僅5.5公斤，是一般5個月大嬰兒的低標體重，生長發展嚴重落後，經縣府緊急安置6個月後幼童狀況好轉，評估為發展遲緩，但幼童父親無力照顧，縣府向南投地院聲請延長安置，法官准予延長安置3個月，並強制其父接受親職教育。

裁定書指出，社工今年3月39日訪視時，發現1歲7個月大幼童體重僅5.5公斤，與理想體重8公斤差了2.5公斤，僅達一般嬰兒5個月的低標體重，生長發展嚴重落後，經查發現幼童父親疑似疏忽照顧，就連生病也未就醫，考量幼童家庭資源薄弱，無法安排與規劃親職照顧，留於家中恐不利幼童身心發展，立即通報縣府，縣府啟動緊急安置，將幼童送醫治療。

經安置6個月後，幼童成長狀況明顯提升，醫師評估幼童為發展遲緩，安排幼童接受物理、職能及語言治療，並申請身心障礙第一類重度證明。

社工人員今年9月7日安排幼童與父親見面，但幼童明顯對於父親感到陌生及疏離，且照顧小孩的能力有待提升，其父雖然有穩定工作收入，但親職能力有待加強，縣府安排他接受強制性親職教育及親職賦能方案。

幼童父親表示依他的現況很難妥適照顧小孩，也沒有其他親屬可以幫忙，他與小孩生母離婚後已無聯絡，因此縣府再向南投地院聲請延長安置3個月，法官考量幼童的權益及後續照顧，准予縣府再延長安置3個月。

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