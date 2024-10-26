　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

淺山餐桌指南　續一碗不期而遇的理想初味

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化局與裏路文化共同出版的《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯！

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

發表會現場由作者蕭佑任與2024年入選台灣米其林指南的「三禾清豐心台菜」林祺豐主廚娓娓道來他們在台南淺山地區的踏查經歷與飲食探索，帶領現場讀者進行一場找尋理想初味的旅行。

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《好好吃飯：台南淺山的理想初味》的誕生，來自作者蕭佑任的台南市個人社造參與獎勵計畫，作者與夥伴走入台南淺山地區，與當地農人、社區建立聯繫，看見在地餐桌景觀，並運用淺山物產打造風土飲食餐會。餐會結束後，作者將這些記錄與體驗轉化成書，從中思考如何以文字捕捉這片土地的獨特風味與文化脈絡，並揉合他個人感性豐沛的飲食記憶。

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

發表會上，蕭佑任與林祺豐主廚展開了關於台南淺山風土飲食的深度對談。他們回顧過去一同走訪的淺山社區，包括左鎮、玉井、後壁、大內與東山等地，由於台南淺山的地理環境特殊，孕育出如麻竹筍、酪梨與龍眼等豐富物產，這些食材背後隱含著地域性的料理手法與歷史文化背景，讓兩位深感驚豔。同時，兩人也深入探討如何與在地農人合作，將台南淺山的風土轉化為獨具特色的餐桌體驗，並讓在地飲食文化得以被更多人看見與珍惜。最後，兩人特別推薦了簡單易做的淺山家常菜譜，讓民眾在家中也能嘗試復刻這些富含風土的美味。

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，台北場新書分享會即將於11月3日台北「一間書店」登場，並以「回憶中的理想初味」為主題分享更多淺山踏查與飲食經驗外，也將邀請參與夥伴交流各自懷念的味道，現場更將提供作者親自準備的淺山小點心。而在11月10日，將邀請讀者一同走訪台南後壁菁寮，與富有豐富野草教學經驗的王家曼老師一起探索當地的野草植物，親身體驗書中描繪的淺山風土。

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，《好好吃飯》以社造青年的視角看見土地的柔軟與深度，揉雜公共性與個人性的社區營造方法，延伸了台南社造經驗的底蘊，適逢社造30年的重要「食」刻，實顯意義非凡。

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《好好吃飯：台南淺山的理想初味》新書現已正式上市，歡迎讀者前往全台實體書店或網路平台購買。新書活動詳情請關注「藝遊台南」與「裏路 make paths」的臉書粉絲專頁，期待與大家在活動現場相見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住爆乳」
大蛇丸紅毯遭疑「好事將近」　本人緊張發聲
桃猿開複數約　全力留2球星
快訊／台中死亡車禍　騎士爆頭亡
更進化了！志祺七七「超帥」現身走鐘
不是拔插頭！冷氣「收工前5步驟」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

淺山餐桌指南　續一碗不期而遇的理想初味

台東「攜手淨灘 用愛守護環保」　清出101.65公斤海廢

全國家將文化祭嘉義市登場　展現陣式腳步、臉譜藝術與文化

極端天氣山難頻傳！　太管處籲：登山前評估自身條件

嘉義縣府呼籲施打流感+新冠疫苗　避免感染引發重症或致死

金門老兵集合！草綠服召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

嘉義朴子萬聖節變裝踩街　水道頭聚落、朴通市集秀活力

日本福島西會津町來台借鏡台南經驗　文化局分享老屋再生成果

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

調皮兒跳沙發踹破牆壁　見媽沒注意緊張拿娃擋

陸2小黑熊爭玩搖搖馬　短手互推模樣萌翻❤

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

淺山餐桌指南　續一碗不期而遇的理想初味

台東「攜手淨灘 用愛守護環保」　清出101.65公斤海廢

全國家將文化祭嘉義市登場　展現陣式腳步、臉譜藝術與文化

極端天氣山難頻傳！　太管處籲：登山前評估自身條件

嘉義縣府呼籲施打流感+新冠疫苗　避免感染引發重症或致死

金門老兵集合！草綠服召集令開跑　重回震東坑道擔任八吋榴砲兵

嘉義朴子萬聖節變裝踩街　水道頭聚落、朴通市集秀活力

日本福島西會津町來台借鏡台南經驗　文化局分享老屋再生成果

李多慧自爆將在台開創事業　喝手搖飲必喝全糖　最愛飲料曝光

「獨臂刀王」王羽離世兩年！　女兒捐贈珍貴遺物：電影是爸爸的家

走鐘獎／華語第一女優現身！　「兩環綁住東西半球」老司機凍末條

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」　確認死者為中國公民

全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

康芮恐成中颱撲台「下周一北轉是關鍵」　雨襲北東連7天

台南做工行善團兵分兩路忙修繕　為弱勢勞工打造新居

潭美颱風影響峴港機場關閉　3國籍航空明班機取消一次看

5死悲劇！15歲少年槍殺父母弟妹　11歲妹「裝死保命」恐怖過程曝

大蛇丸愛情事業兩得意！遭疑「好事將近」本人發聲　曝一招征服女友

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

南投麵包店麵包夾蟑螂！店家：塑膠玩具

金門晚間682戶停電！台電：鹽害

煒鑫實業公司捐贈救災裝備提升南市消防救災能量

台南400親子嘉年華黃偉哲趣味萬聖節扮裝參與同歡

有得中小學「世界鬼怪大會」各國的鬼都來了

台南佳里扶輪社捐贈住宅用火災警報器

假滙兌詐騙900萬元南警埋伏逮獲取款車手

世界最大鹽祭典鯤鯓王平安鹽祭一起來祈福

長榮大學博士班聘王正坤醫師授課供應鏈管理課程

網傳台南北區因違規停車疑被檢舉人盯上發生糾紛警已依法舉發

4車追撞釀3人傷　現場受阻1.5小時車陣塞3公里

自備容器！台東回收年度最終場

台南農漁地景藝術節壓軸美雲歌仔戲團戲遊新化果菜市場

台南親子嘉年華警辦小小警察活動

更多熱門

相關新聞

陸造車新勢力9月開紅盤　多家交付輛創新高

陸造車新勢力9月開紅盤　多家交付輛創新高

中國大陸造車新勢力9月業績開紅盤，包含理想、零跑、極氪、小鵬的交付量都創下新高，蔚來更是連5個月交付過2萬輛，小米也連4個月交付量破萬輛。

烤肉意外屢見不鮮　5守則3指南平安健康過節

烤肉意外屢見不鮮　5守則3指南平安健康過節

手機多久關機一次？　美國安局揭如何避免被駭

手機多久關機一次？　美國安局揭如何避免被駭

彎道超車　中國電動車逆襲之路

彎道超車　中國電動車逆襲之路

要採納別人意見嗎？先自問「3問題」

要採納別人意見嗎？先自問「3問題」

關鍵字：

淺山餐桌指南理想初味

讀者迴響

熱門新聞

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

快訊／家寧Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」

NanaQ被分手5天公開內幕！

道奇球迷伸手干擾　托雷斯不知怎麼了

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

金守美猝逝「演藝圈大咖全到了」　劉在錫、趙寅成現身⋯他痛哭走出靈堂

日氣象廳：康芮下周升「大型強颱」接近台灣！

Andy哽咽認「我們面臨很大的挑戰」

道奇6比3逆轉洋基搶下WS首勝

日電器大廠突宣布破產　2千員工被當場解雇

寶雅傳說發威！男進廁所不出來　店員急報案

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

更多

最夯影音

更多

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

工作中賓士貓來撒嬌討摸　飼主厭世拒絕：太黏人了

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面