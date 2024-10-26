淺山餐桌指南　續一碗不期而遇的理想初味

▲《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由台南市文化局與裏路文化共同出版的《好好吃飯：台南淺山的理想初味》，搭配2024台灣設計展首日開展，26日新書發表會於衛星展區321巷藝術聚落邀請大家一起坐下好好吃飯！

發表會現場由作者蕭佑任與2024年入選台灣米其林指南的「三禾清豐心台菜」林祺豐主廚娓娓道來他們在台南淺山地區的踏查經歷與飲食探索，帶領現場讀者進行一場找尋理想初味的旅行。

《好好吃飯：台南淺山的理想初味》的誕生，來自作者蕭佑任的台南市個人社造參與獎勵計畫，作者與夥伴走入台南淺山地區，與當地農人、社區建立聯繫，看見在地餐桌景觀，並運用淺山物產打造風土飲食餐會。餐會結束後，作者將這些記錄與體驗轉化成書，從中思考如何以文字捕捉這片土地的獨特風味與文化脈絡，並揉合他個人感性豐沛的飲食記憶。

發表會上，蕭佑任與林祺豐主廚展開了關於台南淺山風土飲食的深度對談。他們回顧過去一同走訪的淺山社區，包括左鎮、玉井、後壁、大內與東山等地，由於台南淺山的地理環境特殊，孕育出如麻竹筍、酪梨與龍眼等豐富物產，這些食材背後隱含著地域性的料理手法與歷史文化背景，讓兩位深感驚豔。同時，兩人也深入探討如何與在地農人合作，將台南淺山的風土轉化為獨具特色的餐桌體驗，並讓在地飲食文化得以被更多人看見與珍惜。最後，兩人特別推薦了簡單易做的淺山家常菜譜，讓民眾在家中也能嘗試復刻這些富含風土的美味。

此外，台北場新書分享會即將於11月3日台北「一間書店」登場，並以「回憶中的理想初味」為主題分享更多淺山踏查與飲食經驗外，也將邀請參與夥伴交流各自懷念的味道，現場更將提供作者親自準備的淺山小點心。而在11月10日，將邀請讀者一同走訪台南後壁菁寮，與富有豐富野草教學經驗的王家曼老師一起探索當地的野草植物，親身體驗書中描繪的淺山風土。

文化局表示，《好好吃飯》以社造青年的視角看見土地的柔軟與深度，揉雜公共性與個人性的社區營造方法，延伸了台南社造經驗的底蘊，適逢社造30年的重要「食」刻，實顯意義非凡。

《好好吃飯：台南淺山的理想初味》新書現已正式上市，歡迎讀者前往全台實體書店或網路平台購買。新書活動詳情請關注「藝遊台南」與「裏路 make paths」的臉書粉絲專頁，期待與大家在活動現場相見。