鞋業退休老董投資遭詐2400萬　警所旁「請君入甕」計誘黑白2車手

▲▼鞋業退休老董投資遭詐2400多萬元，配合警方進行「請君入甕」，誘捕超商內外2名車手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名已退休的70歲邱姓鞋業老董，7月間誤信網路投資股票廣告，截至10月中陸續匯出2千4百多萬元，直到拿不回獲利驚覺被騙報警，他配合警方進行「請君入甕」計畫，誘出詐團成員在離派出所200公尺的超商內面交，順利逮捕店內18歲、身穿白上衣李姓車手，以及在店外負責監控、穿黑上衣的24歲李姓假專員，全案依詐欺罪嫌將2人移送台中地檢署偵辦。

台中市警局第二分局立人派出所10月初接獲邱男報案，他在網路看到投資廣告，該廣告聲稱保證獲利、穩賺不賠，從7月至今已陸續投資2千4百多萬元，直到要拿回獲利，對方以需要再繳納保證金等理由推拖，這才大夢初醒，自己遭到詐騙。

立人派出所所長何永州旋即帶領巡佐林宗仁、警員張國隆、葉玟興、李岳鴻、謝承翰等人組成專案小組，展開「請君入甕」計畫，請邱男佯稱要再投資1千多萬元為由，與詐團約定在距離派出所不到200公尺的超商面交，行動前還與邱不斷沙盤推演。

10月18日面交當天，專案成員事先在超商內外埋伏，埋伏過程中，員警發現一名黑衣男子在超商外徘徊，東張西望，巧合的是，黑衣男子一拿起手機通話，邱男恰巧也接獲來電，因此高度懷疑黑衣男亦是詐團成員。

而穿著白上衣的李男現身收下現金後，員警見時機成熟迅速出擊，當場將他制伏在地，店外黑衣男子見情勢不對，溜之大吉，遭到員警擋住去路，一舉成擒。