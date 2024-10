快訊／德黑蘭凌晨傳爆炸聲　以軍：已對軍事目標實施精準打擊

▲德黑蘭26日凌晨發生多起爆炸,以軍證實發動精準打擊。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

伊朗首都德黑蘭在當地26日凌晨傳出巨大爆炸聲。隨後,CNN引述知情官員指出,以色列已開始對伊朗展開報復性打擊。美國官員則證實,美方已知悉以色列的行動,但表示美國不打算參與計畫。

據CNN報導,伊朗半官方媒體「塔斯尼姆通訊社」(Tasnim News Agency)率先披露德黑蘭西部發生多起爆炸的消息。與此同時,伊朗國家電視台與法斯通訊社(Fars)也進行了德黑蘭在當地26日凌晨傳出爆炸聲響的報導,不過伊朗當局暫時還未對爆炸原因發表正式聲明。

Big Breaking news



SO FAR IN THE ISRAEL AND IRAN CONFLICT:



> Israel has started a “retaliation” attack on Iran.



> Several blasts reported near Tehran.



> Israeli fighter jets flying over Syria and Iraq at low altitudes.



> Flights being diverted in Iran, Airspace may close… pic.twitter.com/p04NZoFc1U