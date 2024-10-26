快訊／德黑蘭凌晨傳爆炸聲　以軍：已對軍事目標實施精準打擊

▲德黑蘭26日凌晨發生多起爆炸，以軍證實發動精準打擊。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

伊朗首都德黑蘭在當地26日凌晨傳出巨大爆炸聲。隨後，CNN引述知情官員指出，以色列已開始對伊朗展開報復性打擊。美國官員則證實，美方已知悉以色列的行動，但表示美國不打算參與計畫。

據CNN報導，伊朗半官方媒體「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）率先披露德黑蘭西部發生多起爆炸的消息。與此同時，伊朗國家電視台與法斯通訊社（Fars）也進行了德黑蘭在當地26日凌晨傳出爆炸聲響的報導，不過伊朗當局暫時還未對爆炸原因發表正式聲明。

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SO FAR IN THE ISRAEL AND IRAN CONFLICT:



> Israel has started a “retaliation” attack on Iran.



> Several blasts reported near Tehran.



> Israeli fighter jets flying over Syria and Iraq at low altitudes.



> Flights being diverted in Iran, Airspace may close… pic.twitter.com/p04NZoFc1U — HUKAM SINGH gurjar (@HUKAMSI064) October 26, 2024

隨後，以色列國防軍證實，軍方在當地26日凌晨對伊朗軍事目標實施了「精準打擊」，以回應伊朗政權對以色列的持續攻擊。以軍在聲明中表示，「伊朗過去數月來對以色列發動多次攻擊，而以色列與其他主權國家一樣，有權利也有義務作出回應」，並警告軍方已全面動員其防禦和進攻能力。

CNN指出，這場襲擊可被視為以色列對10月1日事件的回應。當時，伊朗朝以色列發射了約180枚飛彈，作為以色列對其盟友黎巴嫩真主黨一系列「斬首」行動的回應。雖然伊朗的空襲行動未對以色列造成嚴重損害，但以色列國防部稍早警告，將讓企圖傷害以色列的敵人「付出慘痛代價」。

美國一名高官表示，美方已了解以色列的軍事行動，但強調這只是以方的自衛舉措，以色列沒有襲擊伊朗的核設施或油田，而美方也不打算參與以色列的攻擊行動。