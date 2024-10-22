港男來台當車手「日領5000元」　超商前取款20萬當場被逮

▲鄧姓男子於今年7月加入詐騙集團擔任車手，8月間向被害人收取投資款20萬元，被埋伏中壢警方當場人贓俱獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍鄧姓男子今年7月間加入詐騙集團擔任車手，雙方約定以5000元為酬勞，今年8月間向被害人約定在中壢區龍岡路上某超商收取投資款20萬元，埋伏的中壢警方當場拘捕，並取出以玩具鈔充當的投資款20萬元證物；桃檢偵結依偽造文書、3人以上共同以網際網路對公眾犯詐欺取財未遂等罪嫌提起公訴，鄧男目前在押中。

檢警調查，香港籍鄧姓男子於今年8月4日與真實姓名不詳的詐團成員、透過LINE加入詐團，雙方約定以日酬5000元為代價擔任取款車手，鄧對外佯裝某投資公司外務專員，負責向他人收取投資款項，實際為車手之工作。因有不知情被害人透過網路上投資廣告而加入以LINE群組織詐騙集團，隨後有暱稱「李蜀芳」、「唐欣雨」等真實姓名不詳人士向被害人誆稱，可透過投資股票獲利，被害人遂將現金交由車手投資股票。

但被害人得知有異遂向中壢警方報案處理，未料詐騙集團食髓知味，再度向被害人誆稱其投資股票有獲利，但欲領出投資金必須再加碼投資20萬元，被害人遂配合警方調查，與詐團約定在中壢區龍岡路上某超商前面交投資款20萬元，鄧姓車手依約以投資公司外務專員身分前往領取投資款，雙方到場後，鄧出示投資公司專員工作證，再將投資收據交由被害人時，當場被埋伏警方當場人贓俱獲，並起出投資用玩具鈔、詐團工作證、投資收據等證物。

桃檢複訊時，鄧坦承犯行，辯稱首次擔任車手就被查獲，被害人則指證歷歷，警方則提供現場監視器畫面截圖、現場照片、玩具鈔投資款等證物照片佐證，檢方偵結依偽造文書、3人以上共同以網際網路對公眾犯詐欺取財未遂等罪嫌提起公訴，鄧男目前在桃園看守所羈押中。