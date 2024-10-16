車手頭槍決2車手！死者家屬被騙和解　1塊錢都沒拿到怒盼死刑

▲車手頭蘇柏源，狠心槍殺2名手下車手。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「車手頭」蘇柏源不滿被下游的楊姓、陳姓2名車手供出，要求2人改口卻反遭索800萬「改口費」。蘇男憤而持槍在2022年9月間，趁談判時將2人爆頭槍殺。蘇男一審遭判無期徒刑，案件上訴二審，被害人家屬當庭陳述，一審原本主張判處死刑，但遭蘇男欺騙和解，至今卻一塊錢都沒拿到，請法院明察。

本案發生於2022年9月1日，桃園市桃園區一處出租套房內發出男子爭執的聲音，最後出現連續槍聲。民眾趕緊報警查看，赫然發現套房內楊姓、陳姓兩名男子遭人爆頭槍殺身亡。經過比對監視器後，鎖定36歲、手臂有刺青的蘇柏源追查，3日後逮捕蘇男到案。

經過檢警調查，2名死者為詐騙集團的車手，在案發前幾日遭逮捕後，供出車手頭就是蘇男。蘇男得知後非常不滿，購買了手槍、子彈，並於案發當日前往談判。一進門蘇男就拿出槍枝，要求其他眾人離去，之後就爆發口角，蘇男要求2人更改口供，但2人反而索討800萬「改口費」。最後蘇男盛怒之下槍殺2人。檢方因此依照「殺人罪」嫌對蘇男提起公訴，一審將蘇男判處無期徒刑。

案經上訴，高等法院二審多次開庭審理。其中15日針對蘇男的羈押案件開庭。庭訊中，告訴代理人突然舉手陳述，指稱原本被害人家屬在一審主張判處死刑，但因為蘇男的胞兄出面調解，雙方經調解後，被害人家屬接受蘇男胞兄的和解金額，願意在刑度上退讓。但沒想到調解過後，至今「一塊錢都沒拿到」，這才發現被欺騙和解，請求法院明察。

蘇男的委任律師隨後表示，自己也找不到蘇男的胞兄。法官則表示，如果雙方能和解，對被害人家屬來說最實際；所以被告如果能找到家人，也才有翻身的機會，刑度才有可能減少。最後法官諭知本件候核辦。