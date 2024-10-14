天母宵夜名店「阿國香菇肉粥」無預警歇業　兒證實原因：爸撐不住

▲天母宵夜名店「阿國香菇肉粥」無預警歇業。（圖／翻攝天母商圈協會，下同）



網搜小組／許力方報導

台北市士林在地20多年的小吃店「阿國香菇肉粥」，可以說是天母宵夜指標，鄰近百貨公司，是不少櫃姐下班、附近居民的首選，近日有饕客發現，要去吃沒開店、門口還堆放了碗盤，13日晚間賴姓兒子出面發文證實，粥店將無預警歇業，早該退休的爸爸因罹癌，病情轉趨嚴重，不得不放棄經營。

有網友近日透過臉書直指「天母美食地圖又少了一家名店」，並點名就是阿國香菇肉粥店，讓不少在地人驚訝哀號「生意很好耶，怎麼會」、「台北最好喝豬肝湯沒了」、「可惜了夜晚美食又少一家」、「前陣子還去說，結果成絕響」。有老饕近日經過阿國都拉下鐵門沒營業，門口還堆放了不少碗盤，聽聞老闆罹癌停業，讓他不禁感嘆「再見了我的愛店，我這一生吃過最多次、打卡最多次的小吃店。」

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天母商圈協會也發文證實，「謝謝您，阿國香菇肉粥，陪伴天母人的宵夜。祝福老闆。」隨後老闆兒子也在「天母幫」臉書社團發長文向粉絲告別，揭開了無預警歇業背後的原因。他說，爸爸罹癌已約3年時間，最近病情急轉直下，已經站不太住，在全家人的幫助下，爸爸還是撐不住，目前家人希望爸爸能全心抗癌，把身體養好。

兒子進一步談到，爸爸其實早該退休了，身為兒子的他暫時沒有能力承接爸爸的手藝，爸爸有自己的堅持，對品質要求很高，一天工作15個小時是常態，不到不得已不會放棄，直到最近真的撐不住才會關店；而媽媽也曾病倒過，雖然康復了也不宜太過勞累。

最後，兒子感謝天母人過去24年的支持，也許未來阿國會以相同或相似的方式跟大家見面，但目前爸爸將全力抗而，未來才能再將手藝傳承下去。對於大家的祝福，由於爸爸不看手機，家人會將祝福一一轉告給他。