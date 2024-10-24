真主黨證實：以色列擊殺「領袖接班人」

▲被視為真主黨已故領袖納斯拉勒繼任者的薩法丁，被證實在空襲中身亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列國防軍（IDF）22日宣布，已在本月初空襲中擊殺真主黨領袖接班人薩法丁（Hashem Safieddine），連同被擊殺的還有情報首長哈齊馬（Ali Hussein Hazima）。對此，黎巴嫩真主黨證實，作為該組織的潛在接班人之一，薩法丁已於空襲中身亡。

真主黨於24日發表聲明，薩法丁確實是在以色列的空襲中身亡，但未具體說明確切的日期，「尊敬的薩法丁一生大部分時間都奉獻於服務真主黨、伊斯蘭抵抗運動及其社會。」

真主黨目前尚未宣布誰將繼任已故領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）的職位。

以色列指控，薩法丁多年來指導「針對以色列國的恐怖攻擊」，參與真主黨的「中央決策過程」。他們10月4日針對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部發動空襲，目標是位於「平民區核心」的真主黨地下情報總部，逾25名真主黨情報機構成員當時也在現場，包括其他高級指揮官。

薩法丁身為真主黨執行委員會主席，是前領袖納斯拉勒的表親，曾經在伊朗研讀宗教學，2017年被美國與沙烏地阿拉伯指定為「全球恐怖份子」，死時據信60多歲。他的兒子娶了伊朗最具權勢軍事指揮官、前革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）的女兒。蘇雷曼尼已於2020年遭美軍擊殺。