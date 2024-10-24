真主黨被一鍋端！「潛在接班人」也證實罹難　13軍事領袖全死光

▲被視為真主黨已故領袖納斯拉勒繼任者的薩法丁已被證實死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩真主黨23日發布聲明，證實真主黨執行委員會主席薩法丁（Hashem Safieddine）已在以色列的空襲中死亡，並對他遇難的消息表示哀悼。截至目前為止，真主黨的13名高級軍事領袖已全部死亡。

據路透社報導，以色列軍方10月4日對貝魯特南部郊區的真主黨情報總部實施精準空襲。事後，以軍聲稱薩菲丁、真主黨情報總部指揮官哈齊馬（Ali Hussein Hazima），以及數十名真主黨成員已在這場空襲中被成功擊殺。

真主黨一直未對相關消息作出回應，直到23日才證實，薩法丁已在月初的以色列攻擊中喪命。真主黨表示，「薩法丁將一生大部分時間都奉獻給了真主黨、伊斯蘭抵抗組織和社會，是一位偉大的領袖和烈士。」

薩法丁是真主黨已故領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的表弟。在過去的30多年裡，薩法丁長期負責監督真主黨在國內外的財務與投資事務，而納斯拉勒也在真主黨內部的各種不同委員會中為薩法丁量身定制職位，讓他接受歷練，因此納斯魯拉在以軍9月27日的空襲中死亡後，外界普遍認為，薩法丁將成為納斯拉勒的接班人。

▲以軍此前曾指出，真主黨13名軍士領袖中只剩2位還活著，但如今這13人都已被殲滅。（圖／翻攝自X）

以色列國防軍曾在10月15日曾公布一張共有13名黎巴嫩真主黨高級軍事領導層成員的照片，聲稱以軍已將其中11人擊斃，只剩哈齊馬和薩法丁生死未卜。如今，隨著薩法丁和哈齊馬罹難的消息被確認，以軍確認黎巴嫩真主黨的13名高層已全部身亡。