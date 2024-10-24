　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真主黨被一鍋端！「潛在接班人」也證實罹難　13軍事領袖全死光

▲▼被視為真主黨已故領袖納斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）繼任者的薩法丁（Hashem Safieddine）。（圖／達志影像／美聯社）

▲被視為真主黨已故領袖納斯拉勒繼任者的薩法丁已被證實死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

黎巴嫩真主黨23日發布聲明，證實真主黨執行委員會主席薩法丁（Hashem Safieddine）已在以色列的空襲中死亡，並對他遇難的消息表示哀悼。截至目前為止，真主黨的13名高級軍事領袖已全部死亡。

據路透社報導，以色列軍方10月4日對貝魯特南部郊區的真主黨情報總部實施精準空襲。事後，以軍聲稱薩菲丁、真主黨情報總部指揮官哈齊馬（Ali Hussein Hazima），以及數十名真主黨成員已在這場空襲中被成功擊殺。

真主黨一直未對相關消息作出回應，直到23日才證實，薩法丁已在月初的以色列攻擊中喪命。真主黨表示，「薩法丁將一生大部分時間都奉獻給了真主黨、伊斯蘭抵抗組織和社會，是一位偉大的領袖和烈士。」

薩法丁是真主黨已故領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的表弟。在過去的30多年裡，薩法丁長期負責監督真主黨在國內外的財務與投資事務，而納斯拉勒也在真主黨內部的各種不同委員會中為薩法丁量身定制職位，讓他接受歷練，因此納斯魯拉在以軍9月27日的空襲中死亡後，外界普遍認為，薩法丁將成為納斯拉勒的接班人。

▲▼以色列國防軍此前曾指出，真主黨13名軍士領袖中只剩2位還活著，但如今這13人都已被殲滅。（圖／翻攝自X）

▲以軍此前曾指出，真主黨13名軍士領袖中只剩2位還活著，但如今這13人都已被殲滅。（圖／翻攝自X）

以色列國防軍曾在10月15日曾公布一張共有13名黎巴嫩真主黨高級軍事領導層成員的照片，聲稱以軍已將其中11人擊斃，只剩哈齊馬和薩法丁生死未卜。如今，隨著薩法丁和哈齊馬罹難的消息被確認，以軍確認黎巴嫩真主黨的13名高層已全部身亡。

秘密培訓30年！真主黨遭擊斃領袖「潛在接班人」曝　被美列入黑名單

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「22:02新莊店」火鍋沾老鼠屎　業者曝補償方案
統一發票預算大增！　中獎組數有望增多
機會來了！沒搶到周杰倫門票　這職位需求99人
下班注意！新北基宜8地淹水警戒　七堵、蘇澳5區域列一級
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　台北市紫爆
黃牛夫妻爽賺200萬！　竟哭窮：還負債千萬
快訊／黃牛夫妻檔上銬！　穿短裙移送
快訊／高雄死亡車禍　21歲女騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遊客計程車上吸嗨了！　泰司機當場被燻暈昏迷撞車

迷戀AI聊天機器人！14歲少年收「1訊息」後輕生　母怒告科技公司

機輪故障原因不明！日本琉球空中通勤航班連2天取消　影響3千人

真主黨被一鍋端！「潛在接班人」也證實罹難　13軍事領袖全死光

賀錦麗競選辦公室槍擊案　嫌犯家中搜出逾200槍、25萬發子彈

3歲半遭性侵下體撕裂！女遭父親哥哥染指　隱忍50年全說了

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排！他看賬單愣住：很心寒

23經濟諾獎得主力挺賀錦麗！批川普政策加劇通膨　赤字恐擴大5倍

太窮！北韓高中生偷電纜犯重罪　判15年勞改「比死刑還慘」

智利學校「汽油彈爆炸」35師生輕重傷　學生為抗議自製爆裂物釀禍

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

1歲妹扶著媽站起踏步　走進爸懷裡全家笑開懷

強運！男開箱20包獵人卡　完整蒐集2套牌組網羨慕

男算一般數學思考超久！　被考麻將抓牌位置卻秒答

媽期待女兒表演跳女團舞　實際扮村姑！台下笑瘋XD

爸改造家裡用客語聲控開門　女兒頻喊沒反應：回不了家

遊客計程車上吸嗨了！　泰司機當場被燻暈昏迷撞車

迷戀AI聊天機器人！14歲少年收「1訊息」後輕生　母怒告科技公司

機輪故障原因不明！日本琉球空中通勤航班連2天取消　影響3千人

真主黨被一鍋端！「潛在接班人」也證實罹難　13軍事領袖全死光

賀錦麗競選辦公室槍擊案　嫌犯家中搜出逾200槍、25萬發子彈

3歲半遭性侵下體撕裂！女遭父親哥哥染指　隱忍50年全說了

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排！他看賬單愣住：很心寒

23經濟諾獎得主力挺賀錦麗！批川普政策加劇通膨　赤字恐擴大5倍

太窮！北韓高中生偷電纜犯重罪　判15年勞改「比死刑還慘」

智利學校「汽油彈爆炸」35師生輕重傷　學生為抗議自製爆裂物釀禍

女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心

黃牛夫妻搶到50張周董門票序號　警列證物移送...存廢關鍵曝光

「22:02新莊店」沾老鼠屎　業者清消後推優惠：連4天送豬肉套餐

高通宣布與Mistral AI合作　為邊緣裝置打造全新生成式AI模型

被彭啓明點名處理垃圾　北市曝4年支援數據：量能有限、轄內優先

高齡社會新解方！吳春城領銜提《壯促法》　完成立法還差一哩路

「金龍」海嘯來了！8、9月房市成交下滑　內政部估房市降溫將發酵

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水　醫指1物：有多種病原體

陸委會民調：近7成人支持賴清德「中華民國落地生根」說法

美到被要求「增設最美頒獎人」！蔡淑臻近照曝光驚豔全網

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

國際熱門新聞

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

華為昇騰910B驚見管制晶片　台積電切斷供貨

男大生飯店走廊追狗玩「下秒墜樓」　恐怖瞬間影片曝

即／土耳其發生「爆炸恐攻」　現場3死5傷

男和同事開玩笑「會中頭獎」 真的中3千萬

滅絕「幽靈魚」20年後現蹤！　1.3公尺長魚身被目擊3次

網紅餐廳內掀衣露嫩乳　日本老店氣炸喊告

全美近2500萬人已投票　賀川搶攻搖擺州

德國披薩店「特殊口味」賣太好　警一查偷加料

未來將收「頻繁飛行稅」　最高多付1萬7千

紐約名醫變態惡行曝！女友遭暴打淪性奴

女按摩遇活春宮　近距離聽男女愛愛聲

撒哈拉沙漠變湖泊　NASA衛星對比照曝

更多熱門

相關新聞

陸在聯合國譴責以色列　籲停止空襲敘利亞

陸在聯合國譴責以色列　籲停止空襲敘利亞

聯合國安理會23日就敘利亞局勢舉行公開會，中國大陸常駐聯合國副代表耿爽表示，中方強烈譴責以色列對敘利亞境內頻繁發動空襲，呼籲以方立即停止此類襲擊，「目前加薩衝突延遲、黎以局勢惡化，國際社會必須共同努力避免衝突動盪蔓延至敘利亞。」

真主黨證實：以色列擊殺「領袖接班人」

真主黨證實：以色列擊殺「領袖接班人」

加薩就算局勢回到戰前　重建也要350年

加薩就算局勢回到戰前　重建也要350年

以色列總理官邸遇襲　現場畫面曝光

以色列總理官邸遇襲　現場畫面曝光

以軍射飛彈　黎巴嫩大樓被炸到灰飛煙滅

以軍射飛彈　黎巴嫩大樓被炸到灰飛煙滅

關鍵字：

軍武國際軍武以色列黎巴嫩真主黨Hashem Safieddine

讀者迴響

熱門新聞

快訊／雙北等4縣市明午前達停班課標準！雨量預報上修

《親戚不計較》男星「1年多前已離世」

即／周杰倫門票喊到30萬　全台最大黃牛集團抓到了

刺青男婦產科「1舉動」man爆她：原來是暖男

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

外國人見台人1壞習慣　台網曝原因

南非逼遷代表處　台灣3報復影響巨大

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

即／基隆明天停班課？　謝國樑：北北基桃共同宣布

麥當勞送《獵人》BOOK牌突改遊戲規則！網全怒了

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」網挖出1事件

宜蘭宣布停班課自決　網灌爆林姿妙臉書

20歲軍人魂斷139縣道！女友每日1篇文道不捨

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」

挺川普或賀錦麗　巴菲特鬆口了

更多

最夯影音

更多

老師教跳舞「不能同手同腳」　網見她完美錯誤示範笑翻XD

丟丟妹炸雙球曝「性生活次數」　男友「貼心舉動」獲爸爸認可

楊謹華得金鐘下台先「檢查信封」XD 老公驚喜現身...一見她爆哭！

「大傑」暴衝麥當勞點餐！　成功入手獵人套餐興奮開箱

徐乃麟掉敬老卡被撿！　兒子徐新洋爆「還掉過錢」4萬霸氣捐出

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面