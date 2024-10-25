　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪雨狂炸北海岸「基隆港一夕變色」！　湛藍海水淪一片泥黃

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

潭美颱風雖未登台，但其強勁外圍環流與東北季風雙重影響下，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、以及宜花東自昨(24日)起出現劇烈降雨，其中基隆部分地區更傳出雞淹水災情。有當地民眾發現，基隆港內原本藍色的海水，在瞬間大雨的傾注下，竟成宛若泥流般的土黃色，足見雨勢猛烈。

▲▼北海岸大雨，基隆港、田寮河一片泥黃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北海岸大雨，基隆港一片泥黃。（圖／記者郭世賢翻攝）

氣象署24日針對北北基宜發布豪大雨特報，截至今(25日)上午8時，基隆市暖暖區過去24小時累積雨量高達574.5毫米，七堵區「國三S004K」觀測站也測得449毫米累積雨量，雨勢相當驚人。

而原本湛藍一片的美麗基隆港，在暴雨的猛襲下，藍色通透的港灣海水，今早卻成了泥黃一片。在地網友紛紛直呼「真的像颱風天，風大雨不停」、「這水的顏色，代表山區的雨勢已經很糟糕了」、「基隆的朋友要注意，山坡地排水超過容量真的是很可怕！」

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司副總經宋益進表示，基隆有三大水系，包括田寮河、旭川河、以及牛稠港，大雨過後因泥土沖刷，加上這三大水系的水注入港內，才會造成變色。宋益進指出，這並不會影響港區作業，通常雨停以後，經過2至3天的沉澱、潮汐作用，港灣就會恢復原來的顏色。

▲▼北海岸大雨，基隆港、田寮河一片泥黃。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼北海岸大雨，基隆港、田寮河一片泥黃。（圖／記者郭世賢翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／政大附中前家長會長涉詐160萬！　「籌不出錢」30萬交
快訊／星宇航空好威！　上市10分鐘爆近9萬大量漲逾45％
把律喜當酒店妹！崔敏煥「往胸部塞錢」　13分錄音檔被爆
快訊／「爆乳黃牛人妻」20萬交保　穿粉色迷你裙走出北檢
快訊／大谷1.4億50轟球買主　竟來自台灣！
「爆乳黃牛人妻」尪公審：有人就跟拉G沒兩樣　他買周董票GG了
籃籃2000萬新家入厝趴！　睡衣畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷信用卡回饋點數買家電、上網兜售！「高鐵點數大盜」遭聲押禁見

快訊／政大附中前家長會長涉詐160萬！　「籌不出錢」30萬交保

快訊／「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

涉製作不實毒品案筆錄！新北刑大遭搜索　績優偵查員等5警交保

「爆乳黃牛人妻」尪公審：有人就跟拉G沒兩樣　他買周董票GG了

苗栗慈佑醫院暗夜火警！檢驗室冒煙　患者行動不便105人就地避難

療癒！阿伯逆向螃蟹式鑽車陣　一抬頭與重機警「面對面」

豪雨狂炸北海岸「基隆港一夕變色」！　湛藍海水淪一片泥黃

快訊／高雄女疑失足墜樓陳屍社區中庭　母親目擊崩潰

柯文哲「貼身帳房」傳現蹤大阪！見有人要拍就跑　橘子爸回應了

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

全台最大黃牛夫妻落網！爽住5星級飯店　周杰倫門票已預收200萬

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

偷信用卡回饋點數買家電、上網兜售！「高鐵點數大盜」遭聲押禁見

快訊／政大附中前家長會長涉詐160萬！　「籌不出錢」30萬交保

快訊／「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

涉製作不實毒品案筆錄！新北刑大遭搜索　績優偵查員等5警交保

「爆乳黃牛人妻」尪公審：有人就跟拉G沒兩樣　他買周董票GG了

苗栗慈佑醫院暗夜火警！檢驗室冒煙　患者行動不便105人就地避難

療癒！阿伯逆向螃蟹式鑽車陣　一抬頭與重機警「面對面」

豪雨狂炸北海岸「基隆港一夕變色」！　湛藍海水淪一片泥黃

快訊／高雄女疑失足墜樓陳屍社區中庭　母親目擊崩潰

柯文哲「貼身帳房」傳現蹤大阪！見有人要拍就跑　橘子爸回應了

星宇航空上市量價爆熱潮　張國煒自豪「創下傳奇」

德翔上市招股！一成在香港公開發售　股價介於3.5至4.5港元

偷信用卡回饋點數買家電、上網兜售！「高鐵點數大盜」遭聲押禁見

台塑生醫花2千萬　為屏東石門國小建全台首座光電儲能球場

2024萬聖節活動　愛幼幼兒園攜手東橋里萬聖節派對

統一入主PChome！網家連2天「階梯式跳漲」　開盤直攻38.35元

19歲妹子夢想治病救人　偷白袍假裝醫師看診…「上班」第2天遭逮捕

快訊／政大附中前家長會長涉詐160萬！　「籌不出錢」30萬交保

快訊／星宇航空好威！　上市10分鐘爆近9萬大量漲逾45％

台灣人住飯店都先敲門說「打擾了」？　內行人曝原因

驚悚畫面曝！砂石車輾壓機車成鐵餅　女騎士瞬間消失慘死輪下

社會熱門新聞

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

黃牛夫妻去年曾怨沒搶到周杰倫門票爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

即／高雄聯結車、機車相撞　21歲女騎車慘死

柯文哲「貼身帳房」傳大阪被目擊　橘子爸爸回應了

全台最大黃牛夫妻落網　周杰倫門票已預收200萬

即／黃牛夫妻檔落網　他遭聲押喊：我不服！

即／黃牛夫妻檔搶50張周董門票！張女20萬交保

黃牛搶到50張周董門票序號　存廢關鍵曝光

快訊／「爆乳黃牛人妻」20萬交保！凌晨走出北檢

「爆乳黃牛人妻」尪公審：有人就跟拉G沒兩樣

高雄女疑失足墜樓亡！母親目擊崩潰報案　

短褲露肩辣妹遭上銬　男伴藏毒拒檢撞警落網

政大附中前家長會長移送北檢複訊

更多熱門

相關新聞

基隆港高遠新村歷史建築招商　盼融入文化底蘊與周邊特色

基隆港高遠新村歷史建築招商　盼融入文化底蘊與周邊特色

台灣港務公司基隆港務分公司今(16)日辦理「穿古越今的高遠新村歷史建築招商說明會」，招商基地面積3,089.26㎡(約934坪)，地點位於基隆市中山區和平社區，距離基隆車站僅5分鐘車程，不僅交通便利，更完美結合港口歷史與現代文創的多元新風貌，港方期盼投標業者能融入文化底蘊與周邊特色，打造具有特色的遊憩空間。

基隆港3億橋式機被撞爛！　中櫃：機具及貨物均有足額保險

基隆港3億橋式機被撞爛！　中櫃：機具及貨物均有足額保險

3億橋式機爛毀！中櫃見現場慘況說話了

3億橋式機爛毀！中櫃見現場慘況說話了

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

即／基隆港貨輪進港撞倒起重機！　驚人畫面曝光

即／基隆港貨輪進港撞倒起重機！　驚人畫面曝光

關鍵字：

基隆港

讀者迴響

熱門新聞

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

黃牛夫妻去年曾怨沒搶到周杰倫門票爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

他出現杵狀指確診肺結核　醫：一旦發現快就醫

宜蘭縣宣布：明天正常上班上課

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

工程師升職被拗請客　友狠點2.2萬和牛牛排

早餐店加蛋15元　王浩宇：買不起蠻可悲的

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／21號颱「康芮」生成！雙颱共舞　今續防潭美共伴大雨

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

4縣市「超大豪雨」紫爆　準康芮恐牽引潭美

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

暴雨還沒結束「今晚到明晨一條紅發紫」　準「康芮」颱風路徑出爐

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面