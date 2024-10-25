豪雨狂炸北海岸「基隆港一夕變色」！　湛藍海水淪一片泥黃

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

潭美颱風雖未登台，但其強勁外圍環流與東北季風雙重影響下，迎風面的基隆北海岸、大台北地區、以及宜花東自昨(24日)起出現劇烈降雨，其中基隆部分地區更傳出雞淹水災情。有當地民眾發現，基隆港內原本藍色的海水，在瞬間大雨的傾注下，竟成宛若泥流般的土黃色，足見雨勢猛烈。

▲北海岸大雨，基隆港一片泥黃。（圖／記者郭世賢翻攝）

氣象署24日針對北北基宜發布豪大雨特報，截至今(25日)上午8時，基隆市暖暖區過去24小時累積雨量高達574.5毫米，七堵區「國三S004K」觀測站也測得449毫米累積雨量，雨勢相當驚人。

而原本湛藍一片的美麗基隆港，在暴雨的猛襲下，藍色通透的港灣海水，今早卻成了泥黃一片。在地網友紛紛直呼「真的像颱風天，風大雨不停」、「這水的顏色，代表山區的雨勢已經很糟糕了」、「基隆的朋友要注意，山坡地排水超過容量真的是很可怕！」

台灣港務股份有限公司基隆港務分公司副總經宋益進表示，基隆有三大水系，包括田寮河、旭川河、以及牛稠港，大雨過後因泥土沖刷，加上這三大水系的水注入港內，才會造成變色。宋益進指出，這並不會影響港區作業，通常雨停以後，經過2至3天的沉澱、潮汐作用，港灣就會恢復原來的顏色。