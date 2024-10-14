現場慘況曝！貨輪靠泊基隆港　「輕推1下」橋式機…3億沒了

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆港西岸20號碼頭今(14日)下午2時許驚傳一起事故！1艘「鈺洲啟航輪」載運中國貨櫃公司新購的橋式機，靠泊碼頭時不慎碰撞該公司原本放在岸上的橋式機，造成倒塌，所幸無人傷亡，詳細事發原因仍有待調查釐清。

▲貨輪載著新的橋式機進港時，不慎撞到岸上的橋式機，造成傾倒。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



港務公司副總經理宋益進說明，當時貨輪載運中國貨櫃公司新買的橋式機要做更替，停靠20號碼頭時，不慎撞到岸上206號舊的橋式機，造成整座傾倒，事件發生後，航北部航務中心、港警、港消皆到場協助查看情況，所幸僅砸毀一個貨櫃，無人傷亡。另現場回報堆置區初步估計有4支空櫃、1支重櫃及吊架壓損。

副總宋益進解釋，當時岸上橋式機都移到一旁，究竟為何會撞到都還有待調查釐清，賠償部分因涉及很多層面，需要靠專業人士評估肇責，中櫃與貨輪公司雙方會再進行協商理賠，僅知一座新的橋式機要價至少3億元。

港務公司基隆分公司表示，目前受影響貨櫃船席為基隆港西20、21號碼頭，本分公司原已依中櫃公司申請，排定該兩座碼頭供該輪卸載橋式機作業(10/14-10/18)。為因應本次事故，中櫃所屬靠泊作業船將改排西19或本分公司空檔碼頭以碼頭支援協定方式作業因應。