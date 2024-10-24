「國片起飛PLUS」開跑！文化幣看電影現賺200點　秋冬新片一次看

▲文化部長李遠接連欣賞《乒乓男孩》、《為我辦一場西式的喪禮》首映。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

繼暑假「國片馬拉松」創下3.6億票房成績後，文化部攜手台北市影片商業同業公會、秋冬檔國片劇組，共同舉辦「國片起飛PLUS」聯合行銷，此波秋冬接續上檔《乒乓男孩》、《為我辦一場西式的喪禮》是講述熱血男孩、少年純愛的青春片，適合16-22歲青年看，用文化幣看國片還能現賺100點，揪同伴再賺100點。

文化部長李遠秉持著「自己的電影自己看」的心意，在結束白天繁忙工作後，晚上繼續「跑」電影院。連著兩晚參加首映會，他透露，看國片時通常會雙手緊握，希望這是一部好看的電影。他認為好看的電影無關藝術或商業，「而是能不能好好說一個故事」。

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▲徐若瑄在《乒乓男孩》電影中飾演支持兒子打球的媽媽。（圖／華納兄弟提供）

《乒乓男孩》由新銳導演洪伯豪執導，李遠提到，這部片在選角上非常成功，兩個打乒乓球的素人小孩表現也超乎想像，比一般童星都自然，孩子之間的友誼也處理得很好，電影中有所有勵志片的商業元素，「編導也把這個簡單的故事說得不錯」。



至於《為我辦一場西式的喪禮》，由素有「台灣新銳導演褓姆」之稱的大師廖慶松監製，也是獲得優良劇本首獎作品所改編的電影。李遠認為，在人物關係的處理上，選擇了難度很高的幾個角色，所描述的故事不同於過去的同志影片，而是夾雜著男性之間的友誼及同志關係，非常幽微而曖昧，可以感受到導演的企圖心。

▲「國片起飛PLUS」聯合行銷開跑，文化部長李遠出席欣賞《為我辦一場西式的喪禮》。（圖／文化部提供）

除了兩部即將上映的新片，目前正熱映中的國片，還有剛獲韓國釜山影展金智奭獎的《小雁與吳愛麗》、記錄眷村文學作家心路歷程的《念念眷村：文學裡的眷村故事》、驚悚校園謀殺案的犯罪懸疑片《默殺：無聲之地》。

後續接棒上檔的國片，包含驚悚、懸疑、恐怖、家庭等多元類型，包括改編自驚悚都市傳說的恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》；導演鍾孟宏的懸疑新作，透過謀殺案揭開台灣歷史傷痕的《餘燼》；曾入選第81屆威尼斯影展正式競賽單元角逐金獅獎的家庭懸疑片《默視錄》。

還有探討母女課題，由侯孝賢與張艾嘉共同監製，並獲多倫多影展特別提及獎的家庭片《女兒的女兒》；探討生命無奈與平凡生活悲喜，雙導演皆入圍金馬獎最佳新導演的家庭片《春行》；改編自真人實事，呈現過往人口販賣歷史的《鳳姐》；入圍金馬獎最佳新演員的《優雅的相遇》；以「擊劍」運動為主軸，挖掘兄弟糾葛心結的懸疑片《刺心切骨》等。



此外，紀錄片也展現海內外各種動人的生命故事，包括橫跨台美拍攝，記錄志工媽媽長期關懷美國終身囚犯的《愛子歸來》；《台灣超人》則記錄在病痛中仍堅強生活的人們；記錄優人神鼓於火災重創後重生的《非想非非想》等片。



文化部表示，「國片起飛PLUS」除了持續推薦秋冬精彩國片，在粉絲專頁也將不定時的推出粉絲好康福利。至於16-22歲擁有文化幣的青年好康更多，到年底前「金馬套餐」優惠，包含「結伴看國片350點回饋100點」、「單片消費200點回饋100點」，另外還可抽限量「金馬福袋」。

▼2024年10月到12月國片。（圖／文化部提供）