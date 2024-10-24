古寧頭戰役75周年！9旬老英雄重返金門戰地　賴清德將主持追思

▲古寧頭戰役75周年，9旬老兵重返金門戰地。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

明(25日)天就是古寧頭戰役75周年紀念日，國防部今(24)日起一連兩天在金門地區辦理系列紀念活動，上午共有20位參戰官兵與17位眷屬分別從台中、高雄陸續搭機重返金門，再度踏上「昔日的戰地」，都已高齡90多歲的老英雄們個個慷慨激昂、回憶滿滿；總統賴清德明天也將親自飛抵金門主持追思祭典，緬懷先烈之忠肝義膽、獻身報國的英勇精神。

為歡迎古寧頭戰役英雄們的蒞臨，金防部指揮官李定中與政戰主任鄭傑元今早都親自到尚義機場出境大廳迎賓，由官兵代表熱情獻上花圈，李定中還一一為參戰官兵們戴上英雄牌、送上紀念帽，溫馨關懷每位老英雄的健康狀況；原本由家屬推著輪椅出關的98歲高齡老英雄梅錦義，見到大陣仗的熱烈歡迎儀式，更慷慨激昂的站起來向大家比讚致意。

▲98歲高齡老英雄梅錦義站起來比讚。（圖／記者林名揚翻攝）

梅錦義老英雄回憶說，當年部隊駐守於古寧頭一帶，戰役發生當晚剛好在陣地前沿碉堡戍守，一聽到槍聲、看見滿滿的黑影從海灘衝上來就知道情況不對，拿起機槍就掃射抗敵，當場擊倒8-10名敵軍，但隨即也被敵人的手榴彈炸傷送醫，說著歷歷在目的往事仍激動不已。

另一名96歲的老英雄史義祥則說，這次能再回到曾待了整整7年的金門真的太高興了，金門就像他的「第一故鄉」，有著濃厚的情感與回憶，感謝國防部的邀請讓他有機會重遊舊地，與老戰友們一起話家常。另在今年國慶大會上領唱國歌的參戰英雄藍玉璋與王華嶽也回到金門，一起參加相關紀念活動。

總統賴清德明天也將親赴金門，先至太武山忠烈殿及千人塚主持古寧頭戰役中英勇犧牲先烈的追思祭典，隨後前往衛福部金門醫院視察醫療在地化成果，午間將安排於金湖飯店與古寧頭戰役參戰老兵及遺族代表們餐敘並致詞，至於會在前線發表什麼談話，再度引發兩岸各界高度關注。