小三通沒X光機「已經半個月」人潮塞爆惹民怨　岸巡隊回應了

▲金門小三通出境目前無X光機，行李都以人工抽驗檢查，造成許多不便。（資料照／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導



今年9月27日起，大陸恢復福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」。為因應陸客來金，金門岸巡隊在小三通出境碼頭進行X光機汰換，但卻因未完成驗收，導致近半個月都以人工方式抽驗，造成護照出境大排長龍，引發民眾不滿直呼「太誇張」。對此，金門岸巡隊回應，最遲會在月底前完成所有驗收，到時就能啟用新機具查驗通關行李。

金門小三通出境檢驗旅客行李之X光機，因機具老舊時常故障而在近期更換新機，但因尚未完成驗收無法啟用，只能由岸巡人員以人工抽驗方式檢查旅客行李，既耗時又費力，登船高峰時期常造成出境大廳塞爆通關人潮，引發民怨。金門縣港務處也接獲多起民眾投訴通關速度問題，該處也多次促請主管X光機的金門岸巡隊盡快啟用新購機具舒緩民眾通關「塞車」窘境。

經常搭船經小三通往返金廈兩地的翁姓民眾表示，出境檢查行李的X光機已「消失」大半個月，最近通關旅客的行李都是岸巡人員以人工抽驗的方式檢查，相當耗時，使得出境大廳常擠滿人潮等候通關，搞得有時還得「衝刺」趕登船，相當不便；加上用「抽驗」的方式把關「國門」，萬一有不肖人士夾帶違禁品闖關成功，後果堪憂。

對此，負責查驗工作的金門岸巡隊回應，因X光機有輻射安全問題需檢驗，今(23)日才剛收到合格通知書，尚須等新機具驗收後才能開始啟用，最遲月底前完成所有驗收，即可啟用新機具查驗通關行李，請民眾多包涵。