　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

小三通沒X光機「已經半個月」人潮塞爆惹民怨　岸巡隊回應了

▲▼金門小三通出境目前無X光機，行李都以人工抽驗檢查，造成許多不便。（資料照／記者林名揚翻攝）

▲金門小三通出境目前無X光機，行李都以人工抽驗檢查，造成許多不便。（資料照／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今年9月27日起，大陸恢復福建省戶籍居民和居住證持有人，可以向福建省公安機關出入境管理部門，申辦赴金門「個人旅遊簽注」或「團隊旅遊簽注」。為因應陸客來金，金門岸巡隊在小三通出境碼頭進行X光機汰換，但卻因未完成驗收，導致近半個月都以人工方式抽驗，造成護照出境大排長龍，引發民眾不滿直呼「太誇張」。對此，金門岸巡隊回應，最遲會在月底前完成所有驗收，到時就能啟用新機具查驗通關行李。

金門小三通出境檢驗旅客行李之X光機，因機具老舊時常故障而在近期更換新機，但因尚未完成驗收無法啟用，只能由岸巡人員以人工抽驗方式檢查旅客行李，既耗時又費力，登船高峰時期常造成出境大廳塞爆通關人潮，引發民怨。金門縣港務處也接獲多起民眾投訴通關速度問題，該處也多次促請主管X光機的金門岸巡隊盡快啟用新購機具舒緩民眾通關「塞車」窘境。

▲▼金門小三通出境目前無X光機，行李都以人工抽驗檢查，造成許多不便。（資料照／記者林名揚翻攝，下同）

經常搭船經小三通往返金廈兩地的翁姓民眾表示，出境檢查行李的X光機已「消失」大半個月，最近通關旅客的行李都是岸巡人員以人工抽驗的方式檢查，相當耗時，使得出境大廳常擠滿人潮等候通關，搞得有時還得「衝刺」趕登船，相當不便；加上用「抽驗」的方式把關「國門」，萬一有不肖人士夾帶違禁品闖關成功，後果堪憂。

▲▼金門小三通出境目前無X光機，行李都以人工抽驗檢查，造成許多不便。（資料照／記者林名揚翻攝，下同）

對此，負責查驗工作的金門岸巡隊回應，因X光機有輻射安全問題需檢驗，今(23)日才剛收到合格通知書，尚須等新機具驗收後才能開始啟用，最遲月底前完成所有驗收，即可啟用新機具查驗通關行李，請民眾多包涵。

▲▼金門小三通出境目前無X光機，行李都以人工抽驗檢查，造成許多不便。（資料照／記者林名揚翻攝）

▲▼金門小三通出境目前無X光機，行李都以人工抽驗檢查，造成許多不便。（資料照／記者林名揚翻攝）

ET快訊
快訊／台南死亡車禍！關帝廟前撞電桿　男駕駛身亡
Jessi傻大姐形象全毀！遭網友狠嗆　崩潰回覆：拜託停止
獨／「板殯大怒神」貨梯停用！　24具遺體靠人搬下樓
快訊／台灣大賽G4　中信兄弟打線出爐
快訊／幫兒女扮成金童玉女遭炎上　媽媽提告10人！
被性侵！赤裸驗傷遭護理師譴責「要保護自己」　她愣：真的碎掉
快訊／台灣大賽G4　　統一獅打線出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本靜岡縣藤枝市河野一行副市長拜會黃偉哲　盼開拓雙方交流

連鎖中醫成立關懷協會！盈餘發獎助學金　助偏鄉提升醫療水準

台南藍軍批司法宣示打擊綠能犯罪　為何爐碴案還在地院審？

小三通沒X光機「已經半個月」人潮塞爆惹民怨　岸巡隊回應了

2024台灣設計展將盛大登場　黃偉哲搶先開箱市定古蹟西市場

因應竹苗區國中會考變革　竹市攜手苗縣首創陪伴教師交流計畫

跟著地圖找花蓮美食！　買健康餐盒送兌換券再抽禮券

快訊／台南新營區開元路驚傳火燒車　消防人員出水搶救

日月潭涵碧樓推2024線上旅展　即起至11／4輕鬆享受頂級假期

防火觀念向下紮根　南消三大隊佳里分隊前進佳興國小防火宣導

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

坂口健太郎.李泳知聊天超混亂XD　開撩「已經是朋友」全場心動惹

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

萬聖節扮成小紅帽＆大野狼　鋒利爪子＋大肚子神還原！

日本靜岡縣藤枝市河野一行副市長拜會黃偉哲　盼開拓雙方交流

連鎖中醫成立關懷協會！盈餘發獎助學金　助偏鄉提升醫療水準

台南藍軍批司法宣示打擊綠能犯罪　為何爐碴案還在地院審？

小三通沒X光機「已經半個月」人潮塞爆惹民怨　岸巡隊回應了

2024台灣設計展將盛大登場　黃偉哲搶先開箱市定古蹟西市場

因應竹苗區國中會考變革　竹市攜手苗縣首創陪伴教師交流計畫

跟著地圖找花蓮美食！　買健康餐盒送兌換券再抽禮券

快訊／台南新營區開元路驚傳火燒車　消防人員出水搶救

日月潭涵碧樓推2024線上旅展　即起至11／4輕鬆享受頂級假期

防火觀念向下紮根　南消三大隊佳里分隊前進佳興國小防火宣導

以色列總理官邸遇襲「窗戶碎裂」畫面曝光　真主黨誓言繼續攻擊

日本靜岡縣藤枝市河野一行副市長拜會黃偉哲　盼開拓雙方交流

連鎖中醫成立關懷協會！盈餘發獎助學金　助偏鄉提升醫療水準

金城武遭爆出售沖繩2億豪宅　昔日恩師陳昇曝他真實近況！

快訊／台南麻豆重大車禍　小貨車關帝廟前自撞電桿...駕駛不治

胡瓜喊話張菲快復出 　找師傅先做歌廳秀

本土登革熱擴大！彰化現首例個案、中和也爆新病例「監測再延長」

今霜降！醫示警「3疾病」高峰來了：小心久咳難癒

精選12家花蓮住宿推薦！各家優點＆設施全攻略　浪漫城堡遠離塵囂

新北再增1例本土登革熱！70歲男曾有管制區周邊活動史

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

地方熱門新聞

2025台灣燈會在桃園　Y桃、園哥2.0要來了！

吳禹寰建議引進摩天輪停車場解決停車難題

雲林議長現身請假　縣府團隊、議會同仁迎接

南投新增暨恢復4處科技執法及區間測速12／1上線

立委成功爭取EMU3000新型座椅　籲開放試坐票選

桃園優質紅茶評鑑頒獎　看到很多熟面孔

中華職棒35年總冠軍賽23日台南棒球場舉行請提早改道

維新醫院院長將赴法發表AI失智症診斷療法

臺灣工藝獎得獎名單揭曉

嘉市、雲縣及投縣3地首長合體行銷金馬獎61週年伴手禮

台東慢食評鑑出爐　30間慢食餐廳獲星等獎牌

台南善化聯結車煞車失靈撞上圍籬幸好無人傷亡

2024桃園社會企業城市國際論壇　11/2青埔登場

熱心市民捐贈台南市消防局幫浦消防車1輛

更多熱門

相關新聞

金門創單日706位陸客　邱垂正允諾開放落地簽

金門創單日706位陸客　邱垂正允諾開放落地簽

大陸委員會主任委員邱垂正近日率隊至金門視察小三通假日期間陸客出入境的情況並與縣府、議會、移民署等單位座談交換意見，盼能助推陸客量能增溫。邱主委表示從數據來看，自大陸重啟陸客至金門旅遊以來，人流量並不穩定，如何讓金門觀光業業者享受到穩定有序的旅遊經濟財，兩岸都有一定的責任，陸委會重視縣府提出落地簽、簽證效期放寬等意見，將會視人流現況及兩岸氛圍評估合理的放寬。

金酒醱酵大樓7年蓋不完！議會移送調查處偵辦

金酒醱酵大樓7年蓋不完！議會移送調查處偵辦

「超大隻蟒蛇」滑過去　她住1縣市：超常看見

「超大隻蟒蛇」滑過去　她住1縣市：超常看見

民眾搶拍阿特拉斯彗星　意外拍到長征六號火箭

民眾搶拍阿特拉斯彗星　意外拍到長征六號火箭

吳兆南相聲劇藝社　金門巡迴公演《別來吳恙》

吳兆南相聲劇藝社　金門巡迴公演《別來吳恙》

關鍵字：

金門小三通通關行李抽驗

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫開唱「拓元搶票8大攻略」！3顆快捷鍵省秒數

還有機會！周杰倫大巨蛋秒殺　釋票時間曝光

Yuri一天約2男！家中獨處千億小開　再換前棒棒堂男孩

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

蔡康永開箱麥當勞獵人卡　8字笑翻網友

周杰倫演唱會一開賣就卡住！　「驚現403畫面」網曝原因

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

又是未成年偷開車　新竹17歲男撞斑馬線母女3人

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

周杰倫開賣創歷史紀錄！　公司5字曝加場可能性

萬聖節扮金童玉女廟裡拍照　1字惹議

蔣友青飆罵15年妻：婊子！　搭公車爆英文粗口

國民黨副主委爆性騷！　深夜連發訊息：我想X妳

快訊／90萬股民哭了！00940首縮水至0.04元　11／7除息

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

ZB1章昊不識ROSÉ新歌〈APT.〉　得知後崩潰：要放棄當偶像了嗎XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面