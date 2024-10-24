偷菜刀恫嚇百貨店長「搶劫」　奪3000元+1包菸...落跑2hrs落網

▲桃園市魏姓男子今年9月在桃園區竊取路旁機車代步，再到附近生活百貨竊取菜刀向店長恫稱「我要搶劫」，搶走3000元與洋菸後逃逸。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

有恐嚇取財等多項前科魏姓男子因缺錢花用，今年9月間在桃園市桃園區竊取路旁機車代步，隨後前往桃園區永安路上某生活百貨店，偷走店內菜刀到櫃檯向店長恫嚇「我要搶劫」，店長交出3000元現金與一包洋菸後逃離現場，警方循線查獲魏到案；桃檢複訊時，因被告魏於作案時並無攻擊動作，檢方偵結依恐嚇取財、竊盜等罪嫌起訴，因魏屬累犯，檢方並向院方請求加重其刑。

檢警調查，魏男曾有多項前科，經桃園、高雄地院判刑確定，甫於2021年5月執行完畢，但仍不知悔改，今年9月10日下午1時50分許徒步經過桃園區慈光街附近時，發現路旁機車鎖匙未拔下，見四下無人隨即騎走機車，前往桃園區永安路上某家生活百貨賣場，偷走貨架上菜刀，隨即到櫃檯恫嚇店長「我要搶劫」，魏男雖未有揮刀等情緒激動動作，店長憂心恐影響店家營運，遂依其指示交付3000元現金與1包洋菸，魏得手後隨即騎乘贓車逃逸。

桃園警分局接獲店家通報後，循線查出魏男蹤跡，於同日下午4時許在桃園區中正二街附近查獲魏到案，並起出贓款2860元、洋菸、菜刀與機車等證物；桃檢複訊時，魏坦承犯行不諱，檢方考量魏男作案時，店長仍從容對答，魏男並未有揮擊菜刀等驚擾其他店員或客人等動作，未釀成被害人喪失意志自由，應不構成強盜案件構成要件，檢方偵結依恐嚇取財、竊盜等罪嫌提起公訴。