香港首度發現「恐龍化石」！照片曝光　赤洲島即起封閉

▲▼香港聯合國教科文組織世界地質公園範圍內的赤洲發現的恐龍化石。（圖／圖取自香港發展局，以下同）

文／中央社

香港首次發現恐龍化石，初判是白堊紀時期（距今約1億4500萬年前至6600萬年前）的大型年長恐龍。港府後續將公開展示化石，並封閉發現地赤洲島進行研究。發展局局長甯漢豪表示，此次發現為香港古生態研究提供新證據，意義重大。

赤洲島位於香港東北水域，考古專家是在沉積岩上發現長約50公分的化石，可能是恐龍的肩膀或臀部的骨骼化石。

發展局局長甯漢豪昨天表示，這次發現為香港古生態研究提供新證據，意義重大。

據公布，發展局古物古蹟辦事處今年3月首先接獲漁農自然護理署通知，表示赤洲島的沉積岩可能含有疑似脊椎動物化石，發展局隨即邀請中國科學院古脊椎動物與古人類研究所（古脊椎所）的專家來港考察。

古脊椎所專家與發展局、古蹟辦和漁護署人員在赤洲實地考察，相關專家進行骨組織切片的初步鑑定後，確定樣本為大型年長恐龍骨骼化石。

大陸專家估計，化石屬於成年或近老年恐龍，死後被沙石掩埋，之後被大水沖刷出地表。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副研究員裴睿表示，化石體型比較大，在白堊紀時期，陸地上只有恐龍有這麼大的骨頭；通過骨組織切片觀察，初步判斷香港的恐龍化石屬於大型的蜥腳類及鳥臀類恐龍。

他們將會進一步研究，以確認恐龍種類。

由於專家需要登島採樣，漁護署昨日起封閉赤洲島，至少要封閉一個月。

由於這是香港首次發現恐龍化石，當局高度重視，經清理修復的恐龍化石，預定明天起在香港文物探知館展出，日後還會舉辦公眾講座，並與本地及其他地方的大學進行相關研究，以「建構香港的恐龍故事」。

發展局也與古脊椎所簽署合作協議，展開古生物、古人類及舊石器遺址的科學研究、樣本整理和鑑定、培訓、交流等方面合作，首個合作項目就是研究赤洲島的恐龍化石。