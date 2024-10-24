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現階段維持不予京華城施工勘驗　蔣萬安：密切關注北院更裁結果

記者袁茵／台北報導

北檢偵辦京華城案，認為民眾黨主席柯文哲等人涉違法圖利，讓第三人鼎越開發公司獲有建築容積獎勵率20%的不法利益，向北院聲請扣押京華城土地獲准；而鼎越提起抗告，高院23日撤銷原裁定，發回北院更裁。由於北市府目前對京華城不予施工勘驗，面對高院發回更裁，台北市長蔣萬安表示，現階段仍維持，但密切關注北院更裁結果。

▲▼蔣萬安視導臺北捷運環狀線南環段工程。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安視導臺北捷運環狀線南環段工程。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安24日上午視導台北捷運環狀線南環段工程，會前接受媒體訪問。被問到怎麼看鼎越抗告成功，會不會撤銷對京華城不予施工勘驗決定？蔣萬安回應，市府團隊絕對依法行政，自己之前也強調，照目前的進度、北檢發文及引用內政部相關函示，接下來京華城若要報勘驗，就是不予施工勘驗，而對方若不報勘驗卻繼續施工，就依《建築法》勒令停工。

由於鼎越抗告成功，會不會沒有「不予施工勘驗」的法源依據，增加判斷京華城難度，且議會23日政黨協商通過，希望在安全無虞下停工？蔣萬安提及，目前最新進度是高院發回北院更裁，北市府會密切關注北院更裁結果，做相對應後續處理。

蔣萬安指出，大家很關心的公共安全，而議會也有提案，因此自己請副市長李四川邀集第三方包括技師、土木工會等，針對接下來不予施工勘驗，或後續勒令停工的整體安全維護做全面討論。據了解，李四川將於24日下午與技師公會開會，預計下午3時10分對外受訪說明結果。

媒體追問，倘若安全無虞，會不會要求停工？蔣萬安說，會先確保所有安全無虞，因為接下來是「不予施工勘驗」，要確保整個建物及對周遭住戶是否造成任何影響，所以相關安全維護計劃一定要完備。媒體再問，現在是否仍維持「不予施工勘驗」？蔣萬安回應，現階段仍「不予施工勘驗」，因為北院還沒做出更裁決定。

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