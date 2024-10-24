滅絕「幽靈魚」20年後現蹤！　「1.3公尺長魚身」被目擊3次

▲消失20年的幽靈魚，重新現身湄公河 。（圖／翻攝臉書「Wonders of the Mekong」）



記者張靖榕／綜合報導

一項最新研究顯示，曾被科學界認為已經滅絕的巨型魚類「曲鯉」在亞洲湄公河中再次被發現。這種魚自2005年以來已被認為消失，直到最近的研究表明，這種掠食性魚類在過去3年內被目擊了3次，讓研究人員相當意外。

綜合外電報導，「曲鯉」是一種長達4英尺（約1.3公尺）的巨型魚類，擁有明顯的黃色眼紋，是湄公河地區的象徵性物種。此次發現是由柬埔寨內陸漁業研究與發展研究所進行的，該研究在《生物保育》期刊上發表，研究詳細記錄了2020年至2023年間的3次目擊事件，這些目擊主要依賴當地漁民的報告。

根據研究，2次目擊發生在湄公河沿岸，另一次則出現在柬埔寨一條支流中，這些地點皆超出了該魚類的典型活動範圍。研究人員購買了目擊到的魚類，這些魚長度介於2至3英尺之間，進一步證實了「曲鯉」仍在這片河流中生存的可能性。

參與此研究的內華達大學雷諾分校魚類生物學家霍根（Zeb Hogan）表示，這次的發現對他來說意義重大。他向CNN透露：「我一直在尋找這種魚，我曾經以為它可能已經滅絕了。等了20年，這個消息真是一個希望的象徵，代表還來得及（拯救它）。」

研究團隊計劃進一步與寮國和泰國的當地社區合作，以確定這種魚是否在湄公河的其他地區活動。然而，曲鯉的重新發現也引發了對該地區其他遷徙物種的關注，特別是那些受工業污染和過度捕撈威脅的物種。

華盛頓史汀生中心東南亞計畫主任艾勒爾（Brian Eyler）指出，湄公河沿岸已建造超過700座水壩，這些設施嚴重阻礙了魚類的遷徙路徑。保護國際（Conservation International）在今年三月份的報告中指出，全球5分之1的魚類正因人類活動面臨滅絕的風險，湄公河生態環境受工業發展、污染和過度捕撈影響，已使許多物種的生存空間日益縮小，最終可能走向滅絕。