快訊／知名建材涉侵占、逃稅！董娘遭聲押　董座300萬交保

2024花蓮太平洋國際龍舟節歷經三天賽程，劃下完美句點。花蓮縣體育會在壽豐鄉鯉魚潭國家風景區舉辦頒獎暨閉幕典禮，選手互道珍重，相約明年再見。花蓮縣立體育中學在500公尺及200公尺公開組獲得雙冠，同樣也是來自花蓮的花蓮縣Mr.CaNoe Taiwan在混合組的500公尺和200公尺拿下兩個冠軍，表現相當優秀。