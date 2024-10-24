快訊／知名建材涉侵占、逃稅！董娘遭聲押　董座300萬交保

▲新北地方檢察署。（圖／記者黃哲民攝）
記者黃哲民、莊智勝／台北報導
冠軍建材公司（1806）有高層疑似涉嫌逃漏稅、侵占貨款，林姓董事長等6名高層人員遭新北檢方帶回調查。檢方複訊後，認定林姓董事長之妻、王姓女子違反證券交易法第171條第1項第2款非常規交易、稅捐稽徵法第41條逃漏稅、商業會計法第71條第1款財務文件不實等罪，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。另林姓董事長、林姓總經理(林董之子)、以及林姓董事長特助等3人則分別諭知300萬元、100萬元、30萬元交保。
▲新北地方檢察署。（圖／記者黃哲民攝）
記者黃哲民、莊智勝／台北報導
冠軍建材公司（1806）有高層疑似涉嫌逃漏稅、侵占貨款，林姓董事長等6名高層人員遭新北檢方帶回調查。檢方複訊後，認定林姓董事長之妻、王姓女子違反證券交易法第171條第1項第2款非常規交易、稅捐稽徵法第41條逃漏稅、商業會計法第71條第1款財務文件不實等罪，犯罪嫌疑重大，有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。另林姓董事長、林姓總經理(林董之子)、以及林姓董事長特助等3人則分別諭知300萬元、100萬元、30萬元交保。
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