日月潭花火音樂嘉年華首場大型展演　吸2.68萬人湧伊達邵商圈

▲日月潭花火音樂嘉年華首場大型展演，吸引2.68萬遊客湧入伊達邵商圈。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」首場大型花火音樂會「鼓波連天震明潭」於上周末登場，吸引2萬6千8百餘名遊客湧入伊達邵商圈，共享結合視覺與聽覺的國際鼓藝饗宴，最後以360秒璀璨奪目的煙火秀點亮日月潭的夜空，為這場盛會畫下完美句點。

本次音樂會於19日在伊達邵碼頭廣場舉辦，由享譽國際的十鼓擊樂團帶領在地的伊達邵國小表演「大家來跳舞」揭開序幕，並接續演奏13首鼓樂曲目，多以「逐鹿躍動（邵族祖先傳說）」、「妮芙努（阿里山鄒族的創世神）」、「手鼓聯奏 拍手歌（鄒族的原始生命力）」及「盜亦有道（義賊廖添丁）」等原民神話及民間傳說創作，並搭配平面式舞台，與伊達邵碼頭的天然景色合而為一，最後以震撼的鼓聲與華麗的煙火交相輝映，傳達台灣傳統文化的深厚底蘊。

犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、南投地檢署檢察長黃元冠、彰化地檢署檢察長張曉雯、高雄高分檢檢察長朱家崎、花蓮高分檢檢察長洪培根、力麗觀光集團董事長蔡宗易及日月潭風景區管理處湯維堯副處長等人，都共同到場聆賞。

日月潭國家風景區管理處長柯建興表示，「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」迄今已邁入第17個年頭，是國內矚目的活動品牌，並延續過往「音樂、花火、運動休閒」之三大主題核心，透過不斷的創新及豐富活動內容，規劃白晝串聯夜間的多元活動，以呈現日月潭晝夜多元的風貌；活動期間更推出多元限定活動，如「店家優惠活動」、「搭乘好行抽好禮」、「日月潭-集石享樂趣」及「攝影比賽」等，讓遊客此行不只有看有聽有玩，還能拿「好康」。

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