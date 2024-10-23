保障第一線警消！消防署推動TECC緊急救護　民間贊助印手冊

▲消防署推動TECC戰術緊急救護手冊，由民間團體全額贊助 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

內政部消防署為了持續培養災害防救人員，在高風險環境中因地制宜，且隨動態變化的救護作業能力，推動戰術緊急救護（Tactical Emergency Casualty Care, TECC）訓練，並由民間團體贊助出資印製「戰術緊急傷患救護訓練手冊」，供社會各界強化自救能力，包含譬如歹徒暴力攻擊、有害物質、火災爆炸、大型交通事故、大量傷病患事件，以至於極端衝突情境，均涵蓋在內，同時具備因應不同強度危害的現場緊急救護能力。

消防署表示，TECC的核心宗旨是訓練警消救護人員感知環境威脅，並做出正確判斷，從而發揮既有創傷救護的能力，在不增加人員傷亡的前提下，拯救最多的人。尤其先前數次警察人員在執勤中，遭受歹徒刀械攻擊殉職的案例，更凸顯戰術緊急救護訓練的重要性。目前也有多家醫院舉辦TECC相關訓練，並獲多個醫學會支持，足以證明TECC為救護工作中的重要訓練內容，非外界所稱民兵訓練。

此次消防署參與編撰訓練手冊的師資團隊，皆擁有豐富的到院前創傷及戰術照護經驗，並參採美國戰術緊急傷患救護委員會（Committee for TECC）發布的指引，依據最新實證醫學的最佳策略進行編著，關於外界質疑之隨堂測驗中，有關「殲滅敵人」的選擇題，主筆醫師並非鼓勵救護人員發起攻擊，而是設想如發生槍擊要犯事件，警察人員制伏歹徒，會比貿然援救傷患更能有效減少傷亡。

消防署呼籲，社會各界應關注TECC訓練對於保障第一線警消執勤同仁生命安全的成效，而非不專業的斷章取義，製造輿論對於此訓練的誤解與恐慌。