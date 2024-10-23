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對方傳訊「有空再約」　挨告性騷！國民黨副主委秀對話截圖反擊

▲國民黨台中市黨部副主委葉欲立遭控性騷，掩面落淚，並出示截圖反擊爆料者。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲今天葉欲立面對媒體，現身召開記者會反擊爆料者說法，並且出示截圖以及列出時間軸。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者游瓊華／台中報導

有意角逐台中市議員的國民黨台中市黨部副主委葉欲立，遭一名女子爆料傳訊息「我想X妳」性騷擾。沉寂一天後，今天葉欲立面對媒體，現身召開記者會反擊爆料者說法，並且出示截圖以及列出時間軸，哽咽提到自己沒有性騷，反控長時間遭對方恐嚇威脅。

▲▼ 。（圖／葉欲立提供）

▲葉欲立提出截圖反擊。（圖／葉欲立提供，下同）

葉欲立提出雙方對話表示，2021年10月女方多次主動聯繫，包括17日傳訊問他出遊的地方，葉欲立回答在嘉義田寮，之後兩個人還聊到獵槍以及長槍、短槍等話題，最後女方提到「有空帶上我」，還問他「最近怎麼樣？」

另外截圖中也有一段對話，是女方傳訊給葉欲立「我還沒親口聽你跟我道歉」，也要求葉帶兩杯飲料上樓，葉反問「香檳好嗎」，女方先吐槽「那是活動剩的吧」、「你拿一瓶沒開的」。

葉稱自己趕時間，怕耽誤到女方時間，沒拿到整瓶香檳，還PO出兩杯香檳照片，女方一度不悅。最後葉欲立傳訊「Thx for having me」，女方回應「不會，今天順利」、「到時有機會再約」。

另外，葉欲立也提出女方提到自己是在企業工作，擔任財務長，提到要找媒體爆料很容易等對話截圖，反擊自己遭到恐嚇。

▲▼ 國民黨台中市黨部副主委葉欲立遭控性騷，掩面落淚。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國民黨台中市黨部副主委葉欲立遭控性騷，掩面落淚。（圖／記者鄧木卿翻攝）

葉欲立提到，成長過程中自認不是個傑出、陽光的人，外型可能是高挑出眾，但自始至終都期許自己不斷進步，就希望藉由公益、公眾服務的回饋，也幫助一些弱勢團體，所以今年年初才被賦予台中市黨部副主委職位，希望藉由黨務的推動，讓更多人認識國民黨。

葉欲立表示，3年時間不長不短，但女方原本有很多正常管道可以申訴，卻不斷將惡意截圖傳給他的親友，過程又有主動展現好感，他無法判斷真正意圖為何。

▲葉欲立提出截圖反擊-直。（圖／葉欲立提供）

▲葉欲立提出截圖反擊-直。（圖／葉欲立提供）

▲葉欲立提出截圖反擊-直。（圖／葉欲立提供）

葉欲立提供雙方互動時間軸：

**2021年9月20日**
我透過社群平台（Facebook 和 Instagram）認識了對方，由於我們有共同朋友，雙方開始頻繁在社群平台上交流，互動熱絡。

**2021年10月1日**
那天晚上，我與對方通過 Instagram 聊天，隨著時間越晚，對話也漸漸變得開放。為了確保對話的私密性，我啟用了 Instagram 的「閱後即焚」模式。不過，對方突然態度變得極為嚴肅，這讓我感到疑惑，但因為已到深夜，我便睡著了。

**2021年10月2日**
上午，我哥哥告知我，對方通過 Facebook 聯絡了他，並只截圖了「閱後即焚」的對話片段傳給他，聲稱已安排團隊對我進行了背景調查。對方多次提及自己認識「有力人士」，並聲稱自己為企業家XXX的公司工作，職位為財務長，暗示有能力透過非正規手段對我進行傷害。面對這樣的指控，我哥哥試圖安撫對方，避免其採取進一步行動。

隨後，當我重新打開 Instagram，發現對方也以同樣的語氣聯繫了我。由於害怕她的威脅，我一開始以昨晚聚會中有人代我發送訊息為理由進行解釋，試圖化解局面。對方最終表示接受，並建議我應更好地保管手機。

**2021年10月3日**
對方再次質疑我，對於我的解釋表示懷疑。她再次強調自己掌握了我的所有背景資料，並暗示與企業家XXX有關等公司同仁對我「不爽」。我因感到壓力與恐懼，決定透過電話向她致歉，對方在電話中接受了道歉，並以文字重申接受。

**2021年10月4日**
對方傳訊向我表示，如果她之前讓我感受到威脅，她感到抱歉，並提及她的信仰並不允許她自己這樣的行為。

**2021年10月17日**
對方查看了我的限時動態，並主動回應說下次要一起參加活動。

**2021年11月14日**
對方傳訊及截圖至我協助友人拍攝產品的服飾品牌粉專，試圖藉此損害我的名譽。

**2023年10月18日**
對方再次聯繫，詢問我是否記得她，並表示她剛剛在XXXX見到我。她進一步提到自己現在就在同大樓內上班，並要求我當面道歉。我基於展示善意以及擔心再次遭受騷擾，於是與她見面。之後她再度提及下次可再約見面。

**2024年4月10日**
對方傳訊至立委廖偉翔的 Facebook 粉專，試圖再度抹黑我，不斷地對我的名譽造成傷害。

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