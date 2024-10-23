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賓士休旅右前輪「剩輪框」硬開！狂刮柏油路…騎士傻眼：WTF

記者許宥孺／高雄報導

這樣也能開？有高雄民眾直擊，一部賓士GLC300休旅車右前輪疑似爆胎，只剩下輪框，不過駕駛仍硬開上路，鋁圈猛刮柏油路面，聲響令人側目，讓一票騎士很傻眼。警方表示，依法最高可開罰6000元，並要求改正或禁止通行。

▲▼賓士剩輪框。（圖／翻攝自threads／__yh_1207__授權提供）

▲民眾直擊，賓士休旅車右前輪剩輪框還開上路。（圖／翻攝自threads／__yh_1207__授權提供）

民眾在threads發布一段影片，當時一部黑色賓士休旅車從騎士眼前經過，騎士立即注意到休旅車右前車輪只剩下輪框，而賓士仍持續行駛，甚至聽到鋁圈刮柏油路的聲音，讓騎士傻眼連喊：「WTF？」此外，民眾也錄下賓士休旅車闖紅燈左轉的畫面，發現「剎車都快要煞不住了」，直呼：「輪胎沒了為什麼要硬開？」

▲▼賓士剩輪框。（圖／翻攝自threads／__yh_1207__授權提供）

▲網友錄下的影片長度，賓士至少開了400公尺。（圖／翻攝自threads／__yh_1207__授權提供）

根據民眾錄下的影片，賓士休旅車至少開了400公尺，網友看完後紛紛表示：「本來只要換胎，現在連框都得換了」、「趕著去修車」、「AC路面受損那台車記得修」、「這個開道輪胎廠是順便換框了」、「柏油路刮一整條…」。

▲▼賓士剩輪框。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方調閱監視器，確有其事。（圖／記者許宥孺翻攝）

轄區三民二分局表示，貼文地點是在三民區明誠路與民族一路口，經查，警方未接獲報案，不過影片中，賓士車行駛於道路上，輪胎不穩妥，違反道路交通處罰條例第30-1條規定，可處汽車駕駛人新臺幣1000至6000元，並責令改正或禁止通行。

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