割頸國三生「乾哥乾妹」判刑9年、8年　有滅證逃亡之虞...延押2月

▲新北國三生割頸案遇害男學生的父母（戴帽者），喊話請求重判兇手 。（圖／新北市議員石一佑提供）

記者黃哲民／新北報導

新北地院少年法庭審理涉犯國三男學生割頸命案的「乾哥乾妹」，本周一（9月30日）依殺人罪判持刀行凶的15歲郭姓乾哥9年徒刑、惹起事端的15歲林姓乾妹8年徒刑，今（4日）再裁定「乾哥乾妹」均從本月（10月）14日起，各延押2月。

郭姓乾哥與林姓乾妹今年（2024年）5月14日，經新北地檢署起訴涉犯殺人罪嫌、移審新北院少年法庭裁定均繼續羈押禁見於台北少年觀護所，8月5日裁定各延押2月，少年法庭並於本周一依殺人罪判郭男9年徒刑、林女8年徒刑，還可上訴高院二審。

因本案「乾哥乾妹」本次羈押期限將屆滿，少年法庭於宣判當天隨即開庭調查有無延押理由與必要，審酌2人涉犯重罪，且仍有勾串滅證與逃亡之虞，今裁定2人從本月14日起延長羈押禁見各2月。

本案發生於去年（2023年）12月25日中午12點多，就讀新北市某高中附設國中部三年級的15歲林姓少女，到同年級楊姓男學生班級找人聊天，被楊男要求離開以免打擾其他同學午休，林女不爽被楊男說了一句：「妳又不是我們班的！」轉頭跑去找同年級的郭姓「乾哥」訴苦。

郭男找楊男理論替「乾妹」出氣，雙方一言不合，郭男涉持預藏彈簧刀朝楊男頭頸等處狂刺10刀，因事出突然，在場師生都來不及阻止，楊男大失血倒地，送醫搶救34小時，隔天（26日）晚間仍回天乏術。

這起悲劇震驚社會，楊父不捨兒子赴校上課竟變成赴死，今年1月25日在兒子告別式上淚眼控訴「教孩子維持正義錯了嗎？」並當場朗讀聲明要求「殺人償命、速審重判！」期盼用兒子血淋淋的教訓，喚起大眾關注重大刑事案件的機制。

少年法庭判決理由指出，本案「乾哥乾妹」誤認暴力得以解決紛爭，在本不應有任何暴力發生的校園內犯下本案，嚴重危害校園安全，且造成被害人寶貴生命消逝，被害人雙親痛失摯愛，產生永遠無法抹滅的巨大傷痛。

但考量「乾哥乾妹」家庭狀況、智識程度、犯罪動機目的與下手程度、方式等情狀，不僅符合《刑法》第18條第2項「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」的減刑事由，且2人被收容、羈押於少年觀護所期間，分別經多次諮商、晤談後，「已漸能覺察而反省自身之過錯及不當言行」。

法官認為本案「乾哥乾妹」仍需時間學習及調整，參考司法院量刑資訊系統內相關實務類似案例的量刑，有必要藉由較長期的機構矯正處遇方式，以加強、調整被告2人的身心狀態健全，並教育及導正被告2人的偏差觀念與行為。