　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不留活口？　以色列：真主黨高層13人「被殺到剩2人」

▲▼不留活口？　以色列：真主黨高層13人「被殺到剩2人」。（圖／翻攝X）

▲以色列軍方公布的真主黨高層追殺名單。點圖可放大。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）15日受訪表示，真主黨（Hezbollah）高層一共13人之中，已有11人被擊殺，僅存2人生死不明。

Ynetnews報導，哈加里展示一張圖表，點名開戰迄今被擊殺的真主黨高層，包括領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）等。不過，據傳領袖接班人薩法丁（Hashem Safieddine）、情報首長哈齊馬（Ali Hussein Hazima）的死亡尚未獲得證實。

▲▼以色列軍機空襲黎巴嫩各地真主黨據點已造成569人死亡。（圖／路透）

▲以色列持續空襲黎巴嫩各地。（圖／路透）

與此同時，以軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）也表示，「真主黨正在隱瞞其傷亡，同時編造我方的損失，這個差距顯示該組織處境艱困。」他認為，以色列必須趁勢追擊，在保護部隊的同時，也打擊敵方，「在真主黨面臨越來越大的挫敗之際，施加更多壓力。」

以色列國防軍1日對黎巴嫩展開「北箭行動」（Operation Northern Arrows）以來，據稱真主黨已經停止公布每日死傷名單。「北箭行動」包括呼叫器與對講機的一系列爆炸，貝魯特（Beirut）的連番空襲，以及針對黎巴嫩南部的地面入侵。

 
ET快訊
快訊／SM娛樂宣布解約泰一！　「已失去信任」
快訊／下班注意　3縣市大雨特報
摩鐵開趴　28歲竹聯分會長暴斃身亡
94死！奈及利亞油罐車墜毀　民眾衝現場偷油下秒突爆炸
齊廷洹「背景起底」！　前同事：說他靠爸太抬舉
快訊／26萬股民注意！　00939配息出爐
幾乎全滅！　真主黨高層被殺到剩2人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手機充電突爆炸起火！　印尼男全身100%燒傷不幸身亡

服役將超過50年！日本「最老舊」高濱核電廠1號機　獲准繼續運作

奈及利亞油罐車墜毀！民眾忙衝現場偷油　下秒突爆炸至少94死

以色列準備反擊！　CNN曝：「復仇伊朗」計畫已經就緒

稱國會暴亂是「愛與和平的表達」　川普迴避承諾敗選將和平移交權力

公廁馬桶坐墊「為何都是U型」？　專家曝設計巧思：更衛生

零資產迅速躍升包租富婆！　她21歲靠「當二房東」月收破5百萬

打掉重練！北韓拆邊境鐵路、埋地雷「需花費1.9兆」

社畜男休假日到公司加班　辦公室刮開「剛買的彩券」中3千萬元

不留活口？　以色列：真主黨高層13人「被殺到剩2人」

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

手機充電突爆炸起火！　印尼男全身100%燒傷不幸身亡

服役將超過50年！日本「最老舊」高濱核電廠1號機　獲准繼續運作

奈及利亞油罐車墜毀！民眾忙衝現場偷油　下秒突爆炸至少94死

以色列準備反擊！　CNN曝：「復仇伊朗」計畫已經就緒

稱國會暴亂是「愛與和平的表達」　川普迴避承諾敗選將和平移交權力

公廁馬桶坐墊「為何都是U型」？　專家曝設計巧思：更衛生

零資產迅速躍升包租富婆！　她21歲靠「當二房東」月收破5百萬

打掉重練！北韓拆邊境鐵路、埋地雷「需花費1.9兆」

社畜男休假日到公司加班　辦公室刮開「剛買的彩券」中3千萬元

不留活口？　以色列：真主黨高層13人「被殺到剩2人」

「乾洗」怎麼洗？專家曝流程：並不是真的乾洗

塑橡膠永續發展論壇　業界貢獻數位製造與永續發展藍圖

冬蟲夏草＋人蔘根入底妝！超強「養膚氣墊」邊帶妝邊逆齡　當然不會老

新北「舊草嶺隧道」滿百年！光影展至明年4月　順遊路線一次看

不是手術拿掉腫瘤就沒事！早期HER2乳癌未達1條件　復發風險飆2倍

兄弟備戰總冠軍賽！周思齊：團隊優先　王威晨想跟那位老人再奪冠

快訊／下班注意！雨區擴大　3縣市大雨特報

新北女童買早餐驚遇露鳥俠　他落網辯「只露肚子」被送辦

手機充電突爆炸起火！　印尼男全身100%燒傷不幸身亡

矽光子股聯鈞殺近跌停又急拉　9月賺7800萬年增875%

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

妓院比雜貨店還多　警掃蕩淫惡街區

罕見！300公斤「巨型烏賊」沖上岸

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

避承諾出兵捍衛台灣！　川普：我選上中國就不會侵台

聽K-POP　北韓15歲學生「全家送勞改」等死

外國正妹「日本鳥居」引體向上　15秒影片瘋傳被罵爆

幾乎全滅　真主黨高層被殺到剩2人

英人妻「遭掀床斬首」！整理房間離奇慘死

中國大陸封鎖台灣「這2國最慘」

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

台灣珍奶被偷「惹怒劉思慕」　加拿大CEO道歉

日藥大廠自主回收3萬盒退燒藥！「第一三共健康」說明

南韓無人機入侵　金與正：已有確切證據

更多熱門

相關新聞

馬文君氣炸連六問「聯合利劍C」會不會登陸？　蔡明彥：無法憑空想像

馬文君氣炸連六問「聯合利劍C」會不會登陸？　蔡明彥：無法憑空想像

中共解放軍14日進行「聯合利劍-2024B」軍演，藍委馬文君今（16日）質詢時詢問，若未來有「聯合利劍C」會登陸嗎？國安局長蔡明彥回應，己沒法做這樣的預判，「我們在推演演習的預案不是憑空想像，我們會根據它演習時實際的兵力調度等等做判斷，這次的預判也非常準確。」馬文君不滿意且至少六度追問同樣問題，並怒嗆國安局要告訴我們C會出現、讓全民知道，「而不是歌舞昇平，所以誰製造錯假訊息，誰讓我們人民在無感當中？」蔡則回酸，確實中共有這樣的操作。

下通牒！美要求以色列30天內改善1事

下通牒！美要求以色列30天內改善1事

以色列：任何對伊朗的報復都會基於國家利益

以色列：任何對伊朗的報復都會基於國家利益

油價安了　以色列不打伊朗石油設施

油價安了　以色列不打伊朗石油設施

王毅深夜兩通電話 與以色列及伊朗外長溝通「促和勸談」

王毅深夜兩通電話 與以色列及伊朗外長溝通「促和勸談」

關鍵字：

以色列真主黨追殺對抗軍事

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

Lisa火辣助陣維密大秀

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面