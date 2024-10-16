不留活口？　以色列：真主黨高層13人「被殺到剩2人」

▲以色列軍方公布的真主黨高層追殺名單。點圖可放大。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）15日受訪表示，真主黨（Hezbollah）高層一共13人之中，已有11人被擊殺，僅存2人生死不明。

Ynetnews報導，哈加里展示一張圖表，點名開戰迄今被擊殺的真主黨高層，包括領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）等。不過，據傳領袖接班人薩法丁（Hashem Safieddine）、情報首長哈齊馬（Ali Hussein Hazima）的死亡尚未獲得證實。

▲以色列持續空襲黎巴嫩各地。（圖／路透）



與此同時，以軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）也表示，「真主黨正在隱瞞其傷亡，同時編造我方的損失，這個差距顯示該組織處境艱困。」他認為，以色列必須趁勢追擊，在保護部隊的同時，也打擊敵方，「在真主黨面臨越來越大的挫敗之際，施加更多壓力。」

以色列國防軍1日對黎巴嫩展開「北箭行動」（Operation Northern Arrows）以來，據稱真主黨已經停止公布每日死傷名單。「北箭行動」包括呼叫器與對講機的一系列爆炸，貝魯特（Beirut）的連番空襲，以及針對黎巴嫩南部的地面入侵。