威力彩上看5.8億元！　身分證「4尾數」偏財運驚人

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

威力彩昨晚開獎，頭獎再度槓龜，累積金額上看5.8億元。清水孟國際塔羅「小孟老師」就指出，身分證4種尾數的人偏財運驚人，有機會中大獎。

臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」發文提到，威力彩連24槓，10月24日頭獎上看5.8億元；其中，身分證尾數是「0」、「5」、「8」、「9」的人，都擁有驚人偏財運，「尾數8為中國人說的發，同時倒過來看也是無限大∞符號，代表有無限財運與財氣。」

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身分證尾數0：

0為圓圈也代表圓滿，0也為宇宙起點，因此有接通宇宙能量的數字，此數有偏財運，建議10月24日前將身分證置放在門口打開45度角的地方代表財位，能提升中獎機率。

身分證尾數5：

5為5路財神，因此尾數5為財神數字，建議身分證上有5這個數字的人，10月24日前後早晚都要各喝5口水，能提升自身財氣。

身分證尾數8：

尾數8，尾數八為中國人說的「發」，同時倒過來看也是無限大「∞」符號，代表有無限財運與財氣，建議10月24日前可以在包包或皮夾放上蝴蝶結，再將身分證置於皮夾或包包代表雙層無限大，能擴張財氣。

身分證尾數9：

尾數9為陽氣最大之數，因為9為最大單數，同時也是最吉利的數字，9也代表長長久久，財氣將會長長久久，建議10月24日前可以找9個小竹籤綁起來，再放入平常放身分證的地方，就能將財氣留在身邊。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。