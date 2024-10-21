　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

▲威力彩頭獎上看5.3億元。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩頭獎上看5.3億元。（圖／記者許力方攝）

記者張靖榕／綜合報導

下期威力彩頭獎上看5.3億元，吸引不少彩迷準備試試手氣。星座專家小孟老師特別指出，有4個生肖與4個星座的人財運特別好，建議可以請他們幫忙購買彩券增加中獎機率。此外，他還分享了好運時辰與財神方位，多方配合來提升中獎的可能性。

小孟老師表示，下期威力彩的財神方位位於西南方，最佳的好運時辰為中午的11點到13點，以及下午的15點到17點。4個好運生肖為豬、牛、鼠、虎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4大幸運星座
Top4：巨蟹座
巨蟹座的偏財運極佳，幸運星落入巨蟹座，顯示可能有意外的財運機會。建議巨蟹座彩迷在購買彩券時，穿上紫色衣服或口罩，紫色能接通宇宙的能量，讓財運不斷流動。

Top3：牡羊座
牡羊座本周財星靠近，財神即將降臨。為提升偏財運，小孟老師建議，購買彩券前可食用黑色食物或飲品（如米血糕、黑咖啡或青草茶），黑色為本周幸運色，能帶來豐沛的財氣。

Top2：天蠍座
天蠍座的太陽與水星駐守命宮，本周財運亨通。小孟老師建議，在購買彩券前，攜帶一個裝有568元的紅包袋，象徵「我要發」。如此一來，財神有機會聽見你的乞求，為你帶來財富。

Top1：雙子座
雙子座本周財星滑入，財氣湧入財宮。小孟老師建議，購買彩券後將其放置於家中或辦公室門打開45度角的地方，因該位置代表財位，若命中有福報，將有機會中大獎。

ET快訊
Ella砸2.3億內湖置產！男星爆入手大直第一豪宅
準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」
洪榮宏破冰前妻　 愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝
柯文哲押看守所、柯爸進加護病房　沈富雄大嘆：柯家很苦
尼克星約會F級辣模！車上「突襲式吻別」掀8000人暴動
明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝
準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

醫：減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效！睡眠決定成敗

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光　業者回應了

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

小S槓上《不熙娣》：不信得不到　放話「做到派翠克走上台」！

哈瑪斯領袖攜家眷藏身地道　畫面曝光！妻拎百萬柏金包

許瑋甯連莊視后！曝邱澤「放閃語音」　林依晨收老公訊息「永遠的女主角」

許瑋甯曝邱澤「放閃語音」　狂摸肚有喜？巧妙回應了

家裡淹水一看是鱷魚搞的鬼　媽生氣訓話牠還故意吐泡泡

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

好消息！　準潭美路徑明顯南修

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

準颱風「潭美」最快今生成！恐成中颱來襲　預報員：北轉關鍵在周三

觀世音出家日到了！6種人必拜　替自己改運祈福

醫：減重靠「168間歇性斷食」半年恐失效！睡眠決定成敗

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光　業者回應了

選前「每天抽3200萬」給選民！　馬斯克砸錢拉票恐違法

Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

準潭美恐陷鞍型場　若走這路徑「嚴重威脅」

太陽花領袖魏揚結婚了！　母親楊翠恭喜：大開心

回程貨櫃貨連續三個月從五成降到四成以下　謝志堅分析原因

瘋電影／懼裂　嬌豔欲滴血肉模糊可以同時存在

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

唐綺陽運勢／水瓶「感情問題連環爆」射手桃花運旺！雙子理財運佳

好消息！　準潭美路徑明顯南修

MBTI發現你的專屬香氛！I人薰衣草一聞好寧靜、S人無法抗拒森林香

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

生活熱門新聞

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

麥當勞最新《獵人》聯名週邊搶先曝光

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

知名火鍋店「菜盤疑沾老鼠屎」！民眾嚇壞

觀音出家日到了！6種人必拜

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

同名颱風「潭美」23年前襲台　豪雨狂炸釀「七一一水災」

更多熱門

相關新聞

小孟老師／10月20日星座運勢

小孟老師／10月20日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，10月20日如下：

12星座「一週運勢」曝光！金牛要逆轉衰運了

12星座「一週運勢」曝光！金牛要逆轉衰運了

對女友超摳的三大星座男！

對女友超摳的三大星座男！

即／威力彩4.9億開獎了！提早退休全看這7碼

即／威力彩4.9億開獎了！提早退休全看這7碼

霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心豬隊友

霜降開始「4星座」運勢暴跌！　要小心豬隊友

關鍵字：

威力彩頭獎星座小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

郝劭文「賺夠了」想帶妻小回台！

卓榮泰深夜PO文　掀藍綠大戰

潭美颱風最快今生成「2可能路徑」　5縣市大雨

尼克星約會F級辣模！車上突襲掀8000人暴動

陳金鋒續任總教練　林威助接農場

明晚雨加大　準潭美最新各國路徑曝

楊銘威嗆方志友：就妳沒得！

颱風潭美恐生成　是否北轉關鍵在周三

柯佳嬿真的跳16蹲了

準颱風「潭美」接近台灣機率高　專家：周五到周末影響最大

靈車沒關好「屍體滑落」　路過駕駛以為撞死人

準潭美關鍵轉折！　風雨最大時間曝

這種蛋白質吃多會出事！醫：恐腎衰竭

音樂節「男女刺激半小時！」她傻：窒息的愛

李晧禎掰了！富邦勇士公布啦啦隊陣容

更多

最夯影音

更多

林心如要方志友上台..急道歉　導演太有哏「吳慷仁感言一稿三用」

《有生之年》太嗨「導演抄吳慷仁詞XD」　柯震東李銘順趁空補講...楊謹華下台懊悔

路人困惑「D＋river」是什麼　正解揭曉後笑：回去讀書算了

張清芳虧胡瓜「結兩次婚XD」　看他突16蹲⋯笑到唱不下去

《有生之年》奪6獎！林心如喊話送電波XD　鄭元暢首敲鐘...謝她：沒有移情別戀！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面