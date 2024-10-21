威力彩頭獎上看5.3億！　4星座、4生肖「財運最旺」

▲威力彩頭獎上看5.3億元。（圖／記者許力方攝）



記者張靖榕／綜合報導

下期威力彩頭獎上看5.3億元，吸引不少彩迷準備試試手氣。星座專家小孟老師特別指出，有4個生肖與4個星座的人財運特別好，建議可以請他們幫忙購買彩券增加中獎機率。此外，他還分享了好運時辰與財神方位，多方配合來提升中獎的可能性。

小孟老師表示，下期威力彩的財神方位位於西南方，最佳的好運時辰為中午的11點到13點，以及下午的15點到17點。4個好運生肖為豬、牛、鼠、虎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

4大幸運星座

Top4：巨蟹座

巨蟹座的偏財運極佳，幸運星落入巨蟹座，顯示可能有意外的財運機會。建議巨蟹座彩迷在購買彩券時，穿上紫色衣服或口罩，紫色能接通宇宙的能量，讓財運不斷流動。

Top3：牡羊座

牡羊座本周財星靠近，財神即將降臨。為提升偏財運，小孟老師建議，購買彩券前可食用黑色食物或飲品（如米血糕、黑咖啡或青草茶），黑色為本周幸運色，能帶來豐沛的財氣。

Top2：天蠍座

天蠍座的太陽與水星駐守命宮，本周財運亨通。小孟老師建議，在購買彩券前，攜帶一個裝有568元的紅包袋，象徵「我要發」。如此一來，財神有機會聽見你的乞求，為你帶來財富。

Top1：雙子座

雙子座本周財星滑入，財氣湧入財宮。小孟老師建議，購買彩券後將其放置於家中或辦公室門打開45度角的地方，因該位置代表財位，若命中有福報，將有機會中大獎。