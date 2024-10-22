大膽小偷！屋主家中補眠「門沒鎖」　他闖入偷錢還把車開走

▲廖姓男子開走停在門口的轎車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

家住岡山的呂姓男子星期天（20日）上午在家中睡覺補眠，不料住在隔壁的廖姓男子（35歲）意外發現呂男家的門沒鎖，竟大膽潛入呂男家，發現桌上放了2萬元現金和一把車鑰匙，廖男除了把錢偷走，還拿了鑰匙，大搖大擺的把呂男停在家門口的轎車開走。岡山警分局獲報後，以車追人循線在屏東逮捕廖男，還在車上搜出毒品，全案依加重竊盜罪、毒駕公共危險罪移送法辦。

岡山分局壽天派出所是20日11時許接獲報案，呂姓男子與胡姓女友發現停放在岡山區竹圍東街住家的黑色自小客、現金約2萬餘元及信用卡疑似遭竊。

警方在調閱監視器後，發現住在呂男家隔壁的廖姓男子在當天10時許，在呂姓被害人住處外鬼鬼祟祟，見四下無人侵入住宅行竊，隨後駕駛呂男汽車離開現場。

▲警方循線在屏東逮捕行竊的廖男。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，廖姓犯嫌居住於呂男家隔壁，近期疑因債務壓力欠缺金錢花用，經過呂男住處時心生歹念，見呂男家中桌上放著鑰匙、現金等物，便入屋行竊再駕駛贓車離開前往屏東躲債。

警方立即以車追人，經比對後鎖定犯嫌動線，並組成專案小組循線追查，當天中午前往屏東縣里港鄉及九如鄉一帶埋伏及搜尋，直至晚間23時許，見廖嫌駕駛贓車於九如鄉路旁怠速休息，警方立即一擁而上，將躲在車內的廖嫌逮捕帶返派出所，並起獲放在車上的毒品K他命，以及失竊的現金，全案依加重竊盜罪、毒駕公共危險罪移送法辦。