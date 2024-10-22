國手奧運奪牌加持　大學體育類科系關注度提高

▲「麟洋配」在今年巴黎奧運連霸金牌，帶動國內運動產業崛起與高中生關注。（圖／記者黃克翔攝）

記者許敏溶／台北報導

奧運熱潮帶動國內運動健身產業崛起。根據大學問網站統計，在今年3934萬筆使用數據中，包括北市大、台體大等運動保健、休閒與醫療、體育等科系關注度大幅提升。運動保健與管理學類的點閱數，與餐旅管理學類和觀光和休閒管理學類相較，分別多6成7和7成6，顯示隨著運動產業崛起，高中生最愛熱門科系也轉向。

「麟洋配」巴黎奧運連霸、台灣拳后林郁婷奪下金牌，以及過去戴資穎、郭婞淳等人在體壇的傑出表現，加上政府宣布明（2025）年運動部掛牌成立，將「推動運動產業，促進幸福經濟」，並且「提倡全民運動，增進國民健康」，帶動國內運動、體育學類科系受到矚目。

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根據大學問網站今年1到9月3934萬筆使用數據顯示，包括北市大、台體大、國體大、台師大、文化大學、弘光科大、嘉南藥大、高醫大、中醫大等運動保健、運動休閒、運動醫療、體育等科系，高中生的關注度也大幅提升。

過往觀光休閒學類及餐旅管理學類比較受到高中生關注，大學問網站表示，但在今年1到9月統計期間，運動保健與運動管理學類的點閱數，與餐旅管理學類和觀光和休閒管理學類相較，分別多67.06%和76.42%，顯示隨著運動產業崛起，高中生最愛熱門科系也轉向。

大學問網站指出，所謂「春江水暖鴨先知」，高中生對於未來科系選擇，深受社會動態、產業趨勢影響，帶動社會窺見年輕世代的未來方向。

▲國內運動產業崛起，高中生最愛熱門科系轉向。（圖／大學問網站提供）