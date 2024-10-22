30歲OL存到第一桶金1000萬「該躺平嗎？」　網建議：做自己就好

▲單身女網友存到第一桶金1000萬，思考是不是要躺平。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

提早退休是不少人難以企及的夢想。就有一名30幾歲的單身女網友透露，她預計在明年上半年就可以存到人生第一桶一千萬元，然而她開始感到困惑，不知道該繼續待在目前不喜歡的工作，或是找一份自己有興趣但低薪的工作，還是要退休直接躺平，因此發文詢問網友意見。

原PO在Dcard以「有一千萬資產以後」為題發文，透露她現在身上的存款+股票+房產，加起來總共950萬，預計明年上半年可以存到個人的第一桶一千萬，而且因為自己沒有很喜歡現在這份工作，所以讓她苦惱該如何規劃人生。

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原PO表示，現在有3個選項，包括繼續做目前的工作，並存第二桶金；或是換一個薪水低，但自己比較喜歡的工作；不然就是選擇躺平退休。

她也坦承，現階段真的很想直接躺平，或者至少找一個自己喜歡的工作。不過她又覺得30幾歲不是還應該打拼嗎？「但30幾歲仍然平庸的我，也不認為自己有能力致富，既然再工作20年最好的結局可能只是存到3000萬，那是不是應該先做自己不會後悔的事？畢竟人生無常。」

貼文曝光後也引發網友熱議，「選擇放棄原有工作後，要重新開始並沒那麼簡單，不只要重新適應新的公司、人事物，相當於要重新來過」、「再辛苦幾年多存一點錢，比較有保障」、「年齡跟資產都跟妳差不多，我是選繼續工作，畢竟對我來說日子還是比較重要，這些資產還不夠躺平啊，會選1也是因為雖然不喜歡工作，但是辦公室氣氛很好，去上班反而有人可以講話不會無聊。至於會不會後悔就看個人，曾經後悔想換工作但也釋懷了，現在日子很穩定平淡，我很喜歡這樣」、「我34，資產快破兩千萬，繼續做現在工作，畢竟這點錢還不能幹嘛。」

但也有人推薦她換工作，「大於你兩倍，整天躺在家裡像死人…很無聊」、「同樣深感人生無常，只打算找個低薪但是開心的工作」、「完全沒事做可能過一陣子就膩了」、「看到什麼有興趣就學什麼，到現在還是一直做自己有興趣的事情。人生無常，做自己就好」、「換工作，股神巴菲特說：你財務自由後做什麼，你現在就做什麼。950萬投資鴻海、台積電，也許明年就賺50%了。」

也有不少網友認為，「躺平或做喜歡的事，當人躺在病床上時，絕對不會後悔沒有多上一點班，只會後悔沒有多體驗一些美好的事物」、「別把錢留到死」、「我選躺平，但因為我是男生，所以多賺點才躺平。房子有了，剩一點慢慢還。人生苦短，做點開心的事，找個和妳一樣的男生，不婚不生，幸福一生」、「直接躺平吧，我也是差不多狀況，領低薪但有在投資有存款，也是不想結婚，主因是性冷感，所以沒有特別需求。」

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