42歲女山友南投無雙吊橋墜谷2百米亡　直升機吊掛下山

▲嘉義謝女登山墜無雙吊橋身亡，搜救人員今早以直升機將遺體運下山。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

42歲謝姓女子與黃姓男性友人攀登中央山脈南三段，預計19日下山，怎料17日經過南投信義鄉的無雙吊橋時，不慎墜落約200公尺深的溪谷。黃姓友人隨後報案，搜救人員到場後，發現謝女已死亡，以繩索系統將謝女的遺體搬至林道，今(19)日清晨6點51分順利以直升機將謝女遺體運送下山。

據了解，謝女與男性友人11日從花蓮出發，攀登中央山脈南三段，原先2人預計19日從南投信義鄉下山，不料謝女卻在無雙吊橋附近跌落，墜落約200公尺深的溪谷。黃男見狀以後，立即下切找人，不過謝女因為受到重傷，已經意識模糊，他趕緊向南投縣消防局報案，但因溪谷收訊不佳，黃男只留下「南三段編號450邊坡墜谷」的訊息。

南投縣政府消防局獲報，稱「1人在南三橫段編號450邊坡有人墜谷，深度不明，訊號不好，無法提供座標，接著斷訊，無其他進一步訊息」，隨即分析研判「編號450邊坡」可能是林業單位標記，立即向林保署、專家及高山協作詢問位置，同時向電信單位查詢報案者握手紀錄及調閱警方入山申請資料，查出報案者為黃姓男子，最後由家屬提供登山行程日誌後，鎖定位置於無雙吊橋附近，並調派信義、玉山分隊及林保署水里工作站共計6人組成搜救小組，預計18日8時搭載直升機前往救援。

18日清晨6點19分，黃男再次打電話求援，稱17日16時行經無雙吊橋前，謝女不慎墜谷，雖下切至溪谷約200公尺，發現謝女氣息微弱，逐向外求援。救援直升機則於8點34分抵達無雙部落，在黃男帶路引導下，於9點50分抵達事故點，下切200公尺至溪谷接觸傷者，然而黃女已明顯死亡。

救難人員隨即架設繩索長時間緩慢將大體拖拉至林道，最後將大體搬運至停機坪紮營，並在19日一早派遣直升機搭載載搜救人員、黃男及謝女大體離場，將謝女遺體交由檢警相驗。