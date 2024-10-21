高雄「撒釘魔人」害多車爆胎遭逮　法院裁定無保請回理由曝

▲高雄出現「撒釘魔人」，邊騎車邊撒鐵釘遭逮，法院裁定無保請回。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

高雄市林園區日前出現「撒鐵釘魔人」，一名53歲陳姓男子騎乘機車到處撒鐵釘，警方獲報後將人逮回依妨害往來公眾安全、強制罪送辦，檢方複訊向高雄地方法院聲請羈押，今（21）日下午法院裁定陳男無保請回，法官認為陳嫌雖承認有撒鐵釘而涉犯刑法的妨害公眾往來安全罪，但並非刑事訴訟法反覆實施所列罪名，且難認被告涉犯強制罪罪嫌重大，尚無羈押原因，因此諭知請回。

高雄市議員邱于軒19日在臉書揭露，有許多鄉親向她反映，有撒釘子怪客出沒，她已請林園警分局盡速查處。警方獲報後於20日下午2時許，循線逮獲該名撒釘魔人，該男被逮時腰間還掛有一整杯的鐵釘及玻璃瓶。

警方初步調查，陳男覺得有人在跟蹤他，才會沿途撒釘，且陳男並非首次犯案，他4月29日、5月3日、5月7日晚間也曾在高雄市小港區中山四路、民益路口南下慢車道，騎乘機車朝快車道投擲玻璃瓶。

警方詢後依照妨害往來公眾安全罪將陳男送辦，檢方複訊過後，除了妨害往來公眾安全罪，再添一強制罪，且有反覆實施之虞，向高雄地方法院聲請羈押，法院今裁定陳男無保請回。

院方表示，檢方認被告在道路撒鐵釘，涉犯刑法第304強制罪、刑法第185妨害公眾往來安全罪，認其有反覆實施之虞，依刑事訴訟法101條之1聲請羈押。而被告雖承認有撒鐵釘之行為，但刑法第185妨害公眾往來安全罪，並非刑事訴訟法第101條之1所列罪名，且依卷內事證，亦難認被告涉犯強制罪罪嫌重大，尚無羈押原因，故諭知請回。